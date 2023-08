Modrotlač je ohrozený „druh“. Manželia Rabadovci ju kriesia nádhernou tvorbou

História modrotlače má stovky rokov. Matej Rabada s manželkou Veronikou jej na Slovensku dali príťažlivý módny dizajn lákajúci aj mladú generáciu.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

STARÁ TURÁ. Mladý manželský pár Veronika a Matej Rabadovci sú jednými z posledných záchrancov modrotlače na Slovensku. Textilného dizajnéra Mateja a odevnú dizajnérku Veroniku nezaťažili praktiky módneho dizajnu a vo svojom ateliéri Rabada v Párnici tvoria skvostné modrotlačové košele, sukne, blúzky, šatky, kravaty či tašky. Detailné a presné prepracovanie ich geometricky presných vzorov je inšpirované oravskou prírodou a vyráža dych.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Veronika a Matej Rabadovci tvoria svoje modrotlače klasickými historickými postupmi a očarujú priaznivcov módy všetkých generácií. Od 11. augusta vystavujú prierez svojou modrotlačovou tvorbou v Dome kultúry Javorina v Starej Turej.

Napísali sme

Napísali sme Stopy po smrtiacich guľkách z popravy Ceauesescovcov vidno na múre kasární dodnes Čítajte

Vernisáž svojej výstavy Indigový postoj spestrili malou módnou prehliadkou a workshopom spojeným s typickou vôňou modrotlačových techník a ukážok umeleckej tvorby s aktívnym zapojením záujemcov. S manželmi Rabadovcami sme sa na otvorení ich výstavy rozprávali o ich tvorbe. Matej sa venuje navrhovaniu vzorov a ich aplikácii na textil a jeho manželka Veronika realizácii módnych strihov.

Hoci sa venujete pri vzniku modrotlače historickým postupom, vaše odevy a odevné doplnky očarujú aktuálnymi a príťažlivými módnymi prvkami.

Stále zachovávame historické postupy výroby modrotlače a zároveň tak zachraňujeme remeslo našich predkov. Estetiku modrotlače zároveň posúvame do súčasnej roviny. Historický príbeh sa snažíme preniesť do kontextu dnešnej módy.

Zameriavame sa predovšetkým na odevný dizajn. Naša tvorba vyjadruje náš postoj k tomu, ako by mala modrotlač vyzerať v 21. storočí. Neodkazujeme na tradičné a klasické ornamenty, ale prinášame svoje originálne námety. Naša tvorba je manifestom slobody.

Napísali sme

Napísali sme Štamperlík z éry Napoleona získal do unikátnej zbierky za pol litra slivovice Čítajte

Už na workshope bolo zrejmé, že vznik modrotlačového odevu a odevného doplnku je cesta trpezlivosti na dlhej trati vo viacerých krokoch.

Najskôr na prírodné biele plátno alebo tkaninu nanesieme vzor pomocou zmesi – tyrkysovo sfarbenej kaše, ktorá sa nazýva pap. My tlačíme prevažne na bavlnu alebo ľan. Naša receptúra zmesi je tajná. Plátno sa potom niekoľko dní suší a ponára do roztoku indiga, čím sa získa typické modré zafarbenie.

Používame organické indigo privezené z Indie. Nasleduje pranie v kyslej vode, čím sa z plátna odstráni tlačiarenská zmes, ktorá počas farbenia zabraňuje prenikaniu farbiva. Plátno tak ostáva na potlačených miestach nezafarbené a vzniká vzor.

To ale zďaleka nie je určite všetko, však?

Na hotovej modrotlači potom rozkresľujeme strih a podľa vzoru polohujeme jednotlivé diely šiat. Nasleduje opracovanie jednotlivých dielov a samotné šitie. Našou túžbou je zabezpečiť odevom a odevným doplnkom z nášho ateliéru slobodu, voľnosť, estetiku, pohodlie a, samozrejme, vzťah k tradícii.