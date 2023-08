Niektoré detské pohotovosti chcú zrušiť. Novomešťanom chýbať nebude

Ministerstvo navrhuje zvýšiť počet lekárov v službe.

TRENČÍN/NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Podľa nedávneho návrhu rezortu zdravotníctva, na základe ktorého chcú zredukovať počet detských pohotovostí v krajine, prídu Nové Mesto nad Váhom i Myjava budúce leto o svoje pediatrické ambulantné pohotovostné služby.

Spádové územia pre tieto mestá majú od júla 2024 presunúť do Trenčína a Skalice.

Hoci mnohí rodičia sú z navrhovaného scenára nešťastní, niektorí ľudia z Nového Mesta nad Váhom zrušenie detskej pohotovosti v ich meste vítajú.

V článku sa okrem iného dočítate Prečo chce rezort zdravotníctva zredukovať počet detských pohotovostí,

ktoré pohotovosti budú musieť využívať obyvatelia Myjavy a Nového Mesta nad Váhom

koľko pacientov navštevuje pohotovosti v Trenčíne a v Myjave,

ako na návrh ministerstva zdravotníctva reagujú samotní rodičia.

Počet ošetrených detí vo večerných hodinách rastie

Fakultná nemocnica v Trenčíne (FN TN) zatiaľ navrhované zmeny komentovať nechcela.

„K presunom ambulantných pohotovostných služieb zatiaľ prebiehajú rokovania, preto je nateraz predčasné sa k uvedenému vyjadrovať,“ povedala Martina Holecová, hovorkyňa FN TN.

Na detskej pohotovosti v trenčianskej nemocnici ošetria najviac pacientov v pracovných dňoch v čase od 17.-tej do 20.-tej hodiny, cez víkendy od 10.-tej do 18.-tej hodiny.

„Zároveň narastá počet detských pacientov ošetrených po 20.-tej hodine na ambulancii pediatrickej ústavnej pohotovostnej služby v našej nemocnici,“ uviedla hovorkyňa s tým, že tento spriemerovaný údaj vychádza z novembra 2022.

Detská pohotovosť im chýbať nebude

Niektorí novomestskí rodičia majú z navrhovaného zrušenie detskej pohotovosti v ich meste zmiešané pocity.

„Mnohí rodičia nemajú auto a tým pádom možnosť večer cestovať do Trenčína s dieťaťom,“ vyjadri sa v našej ankete Peter Šrámka.

Rovnaký problém má i Nina Gabriela Kolarovská.

„Nie každý má možnosť odviesť svoje dieťa do Trenčína. Je smutné, že tak veľké mesto nebude mať detskú pohotovosť. Možno by bolo prospešnejšie, keby sa vymenil personál za príjemnejší a asi aj kvalifikovanejší, aby stále neposielali do Trenčína, pretože tým pádom je naozaj cela pohotovosť zbytočná,“ uviedla.

Nájdu sa však aj takí, ktorým detská pohotovosť v Novom Meste nad Váhom chýbať nebude.

„Či tu detská pohotovosť bude alebo nebude, nie je v tom žiadny rozdiel. Vyšetrenie nula bodov. Cez dvere sa prišli pozrieť a posielali do Trenčína,“ zhodnotila Marika Metesová.



Ten istý názor má i Michaela Pomajbová.

„Pohotovosť v meste sme nevyužívali, hneď sme išli do Trenčína, keďže tu je prístup aký je bohužiaľ. Česť výnimkám, aj keď neviem či sa nájdu.“

Podobné to vidí i Katarína Balážová.