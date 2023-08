Stopy po smrtiacich guľkách z popravy Ceauesescovcov vidno na múre kasární dodnes

Autentické miesto popravy a súdu bývalého prezidenta Rumunska Nicolaea Ceausesca a jeho manželky Eleny navštívili dvaja Novomešťania.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM/TARGOVIŠTE. Krvavá revolúcia 1989 v Rumunsku je spojená so streľbou do vlastných občanov. Následne Vianoce 1989 zahalené do dramatických záberov zo súdu a popravy a s nimi spojený jeden z najväčších politických a ľudských pádov v histórii.

25. decembra 1989 odvádza popravná čata vo vojenských kasárňach v rumunskom meste Targovište po trojdňovom väznení Nicolae Ceausesca a jeho manželku Elenu k ošarpanému múru.

Tu ich z blízkej vzdialenosti doslova rozstrieľajú. Muža, ktorý bol ešte pred štyrmi dňami, 22. decembra 1989, prezidentom Rumunska. A ženu, vysokú komunistickú funkcionárku, ktorá bola posadnutá zbieraním vysokých funkcií.

Manželská dvojica bola zvyknutá na prepychový život. Kým rumunský ľud ku koncu ich politickej éry hladoval a mrzol v nevykúrených bytoch, manželia si užívali život v luxusnom paláci s mramorovými stenami, masívnymi lustrami z krištáľu, prepychovým bazénom, predmetmi zo slonoviny, kohútikmi zo zlata i vzácnymi kobercami. Zrazu sa obaja ocitli po nevydarenom úteku helikoptérou pripravenou na streche budovy ústredného výboru strany počas revolučných dní v Rumunsku uväznení v nevľúdnej miestnosti v kasárňach.

Na železných posteliach spali iba zopár nocí. Po narýchlo ustanovenom improvizovanom súde, ktorý trval sotva hodinu, boli obvinení z genocídy, zneužívania štátnej moci či rozvracania národného hospodárstva. Krátko po vyhlásení rozsudku, v miestnosti, ktorá pripomínala triedu s najlacnejšími lavicami, stoličkami a starou záclonou, boli na dvore kasární obaja zastrelení.

Mnohým dodnes rezonujú v pamäti drastické televízne zábery počas Vianoc 1989, keď po vynesení rozsudku boli manželom, oblečených počas miniprocesu v kožuchoch, Nicolae a Elene Ceauesescovcom zviazané povrazmi ruky a popravnou čatou boli odvedení až na miesto popravy. Po salvách zo samopalov ostala na pár okamihov nad nehybnými telami dymová clona a po jej rozptýlení iba pohľad na dve mŕtve telá ležiace v potôčikoch vlastnej krvi.

Práve na tieto miesta, ktorých zábery obleteli spravodajstvo krajín celej planéty, sa vydal priaznivec histórie Ľuboš Tupý so svojím synom. A my vám prinášame exkluzívny rozhovor s Ľubošom Tupým z miest, ktoré sa zapísali do svetových dejín týmto tragickým posolstvom obrovskej pýchy, pádu a potupnej smrti. Keď sa z národom milovaného vodcu stal nenávidený diktátor.

25. december 1989 a hororové zábery zo súdu a popravy manželov Ceauesescovcov. Ako si na to spomínate?

Utkvelo mi z televíznych správ dodnes v pamäti, ako ich pri múre kasárenskej budovy v Targovišti vojaci pri poprave rozstrieľali. Spomínam si aj z krátkych záberov na krik oboch manželov na netypickom súde v malej miestnosti, kde spolu sedeli v kožuchoch za školskou lavicou v ľadových miestnostiach. Mal som vtedy devätnásť rokov.

Rok 1989 bol v krajinách bývalého režimu spojený s obrovskými revolučnými zmenami, ale rumunská revolúcia bola spojená ako jediná s krviprelievaním, keď Ceausescu nechal strieľať do ľudí, čo vyvolalo obrovský odpor a nenávisť národa.