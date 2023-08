Štamperlík z éry Napoleona získal do unikátnej zbierky za pol litra slivovice

Milan Hanák vlastní jednu z najväčších zbierok štamperlíkov v Európe. Z jedného z nich pil možno aj Napoleon Bonaparte. Dnes ich má vyše 3200 zo 47 krajín celej planéty.

STRÁŽNICE/TRENČÍN. Rekordéra Milana Hanáka, ktorý je už niekoľko rokov zapísaný v Českej knihe rekordov, môžete stretnúť na love vzácnych štamperlíkov do svojej zbierky aj v našom regióne. Z Bánoviec nad Bebravou si priviezol 30 cenných štamperlíkov, dlhé roky si úlovky pravidelne nosil aj zo zberateľskej burzy na výstavisku v Trenčíne.

V unikátnej zbierke nájdete aj štamperlíky, z ktorých pila opojné moky v minulosti česká šľachta na zámku v Strážnici.

Nadšený zberateľ, ktorý má vo svojej zbierke aj vzácny historický štamperlík od domáceho sklára z Květnej možno až z prelomu 17. – 18. storočia, nám o svojom netradičnom koníčku s nadšením rozprával. Časť jeho zbierky, takmer dvetisíc štamperlíkov, môžete vidieť v stálej expozícii štamperlíkov v Mestskom múzeu v Strážnici, kde uvidíte aj štamperlíky z nášho kraja. Určite neprehliadnete ani štamperlík s Trenčianskym hradom na skle v expozícii v časti Slovensko. Trenčiansky hrad tróni na poličke medzi štamperlíkmi s hradmi v Bratislave a Červenom Kameni.

Ako vám napadla netradičná myšlienka zbierať štamperlíky?

Základ zbierky vznikol už v roku 2006. Upratoval som pivničku pod domom. Môj starý otec bol veľký vinár, ale mal aj mnoho slivovice. V „sklípku“ som našiel dvadsať starých štamperlíkov rôznych tvarov. Veľmi sa mi zapáčili a vystavil som ich na poličku. A začal som sa tomu venovať. Štamperlíky som začal hľadať najmä v bazároch a na zberateľských burzách. Veľa vecí sa vozilo v tej dobe hlavne z Nemecka. Nebolo to finančne náročné kupovať. Jednotlivé kúsky stáli na burzách a blšákoch okolo 10 – 20 českých korún. V starožitníctvach sú ale drahšie.

Vy ich však už máte vo svojej najväčšej zbierke dnes vyše 3200.

Fakt ma to chytilo. Za prvý rok som zohnal vyše päťsto štamperlíkov. Keď som išiel do Bojníc, zastavil som sa vtedy aj v Bánovciach nad Bebravou. Pri ceste som objavil obchod so starožitnými vecami a skvelý úlovok. Odtiaľ som si naraz odniesol tridsať štamperlíkov. Ani jeden z nich som vo svojej zbierke ešte nemal. Veľmi som sa nálezu vtedy potešil.

Skúsme spomenúť aspoň zopár krajín, z ktorých štamperlíky nás naozaj prekvapia.

Štamperlíky v mojej zbierke pochádzajú aktuálne zo 47 krajín celého sveta. Z exotických krajín spomeniem napríklad Japonsko, Dominikánsku republiku, Kapverdy, Thajsko, Turecko, Tunisko či San Marino.

Štamperlíky mám aj z USA, Kanady, Nórska, Veľkej Británie, Islandu, Čiernej Hory, Bulharska, Írska, Kanárskych ostrovov a iných krajín. Problém je so zbieraním štamperlíkov najmä zo súčasnej doby. Je tam síce logo krajiny či mesta, emblém regiónu, ale zdajú sa mi všetky veľmi podobné, ba až rovnaké. Niekedy mám pocit, že ich všetky vyrábajú a dovážajú z Číny.

V minulosti to bolo zrejme iné.

Určite. Šľachtici mali svoje štamperlíky. Boli štamperlíky z tenkého skla, ale aj mocného skla. Veď aj na východnom Slovensku boli populárne štamperlíky v tvare banky, ale aj „zuzky“. Každý kraj mal svoj tvar pohárika. Ale vždy sa používali aj rôzne materiály na výrobu. Okrem skla napríklad porcelán, drevo, ale aj mosadz a cín. A jeden čas na rôznych akciách „frčal“ aj jednorazový plast. Historické štamperlíky boli väčšinou ručne maľované. Rakúske a nemecké mali na sebe maľované kostolíky, katedrály, hory či mestá. Rôznorodá nádhera.

Čo býva na štamperlíkoch často znázornené?

Okrem symbolov krajín – štátnych znakov a štátnych zástav, aj mapy krajín, erby miest, ich historické a architektonické pamiatky či typické prvky jednotlivých miest a regiónov. Štamperlík z Liverpoolu má na sebe portréty členov skupiny The Beatles, exponát z Chorvátska dámske plavky v národných farbách, štamperlík z Trenčína je s typickým vyobrazením Trenčianskeho hradu.

V zbierke mi nechýba ani štamperlík s emblémom futbalovej Slavie Praha.

Vidno na vašich poličkách aj slovenské štamperlíky.

Samozrejme, štamperlíky od nášho najbližšieho suseda v mojej zbierke chýbať nemôžu. Väčšinou je na nich nápis Slovensko alebo Slovakia a štátny znak s trojvrším a dvojkrížom. Mám jeden aj priamo od vás so znázorneným Trenčianskym hradom. Na niektorých je znázornený aj hrad v Bratislave, Červený Kameň či ovca s valaškou v trikolóre. Mám aj slovenský štamperlík v tvare čižmy.