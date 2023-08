Červené a oranžové nádoby na odpad z Trenčína zmizli. Nahradia ich spoločné žlté nádoby

Odpad zo žltých nádob budú dodatočne triediť.

TRENČÍN. Z trenčianskych stojísk na nádoby s odpadom zmizli červené a oranžové kontajnery na separovaný odpad.

Nahradia ich žlté nádoby, do ktorých môžu ľudia odteraz dávať okrem plastov i kovy a tetrapaky.

Samospráva k tomuto kroku pristúpila na základe novej vyhlášky, ktorá platí od začiatku tohto roku.

Niektorí ľudia majú zo zmeny zmiešané pocity, domnievajú sa, že mnohé žlté nádoby sú preto preplnené.

Spojená nádoba

Dôvodom, prečo v meste miznú červené a oranžové nádoby na triedený odpad, je zmena vyhlášky k zákonu o odpadoch. Tá od 1. januára 2023 uložila povinnosť k nulovej donáškovej vzdialenosti pre triedený zber.

Informovala o tom Zuzana Čachová, špecialistka pre životného prostredie Mestského úradu v Trenčíne.

„V praxi to znamená, že každá domácnosť musí mať zabezpečené triedenie priamo do nádoby na komunálny odpad. Keďže verejného priestoru nie je tak veľa, pristúpili sme k stiahnutiu všetkých nádob na kovy a tetrapaky. To boli oranžové a červené nádoby,“ vysvetlila.

Dohromady z mesta podľa nej stiahli zhruba 80 červených a 60 oranžových nádob.

„Všetok tento odpad sa odklonil do nádoby na plasty. Ku každej komunálnej nádobe zabezpečíme žltú nádobu a nádobu na papier,“ priblížila.

Čachová tiež upozornila, že napriek chýbajúcim nádobám by sa v okolí stojísk na odpad nemal neporiadok kopiť.

„Tie štandardy sú prepočítané i vzhľadom k tomu, že sa zaviedol zálohový systém pre PET fľaše a plechovky. Odpad z tých nádob v podstate vypadol, takže problém s nedostatkom nádob by nemal nastať. Tam kde je, ho vieme individuálne vyriešiť,“ povedala.

Väčšinu oranžových a červených nádob už podľa nej stiahli z obehu.

„Do konca júla mala zberová spoločnosť stiahnuť všetky, ale myslím si, že ešte niekoľko kusov je v teréne. Nahrádzať ich nebudeme, ale tam, kde bude naozaj nádoba na plasty nedostačujúca, pridáme ďalšiu žltú nádobu,“ dodala.

Odpad ručne pretriedia

Mesto na základe novej vyhlášky postupne menilo systém zbierania a spracovania odpadu v Trenčíne.

„Najprv sme sa so zberovou spoločnosťou dohodli, či nebude problém, keď odpady ako kovy, tetrapaky a plasty spojíme. Problém to nie je, pretože to ide potom na optickú linku, kde sa odpad pretriedi,“ podotkla Čachová.