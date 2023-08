VIII. LIGY: Bobot pokoril Srnie, Myšák rozhodol v závere, Čachtice a Pobedim vo forme

Prehľad výsledkov, komentárov, hráčov zápasu VIII. ligy Sever a Juh.

VIII. LIGA SEVER

Tr. Jastrabie – Tr. Teplá 1:1 (1:1)

Zápas sa odohral za slnečného počasia. Domáci tím chcel zabrať naplno, no v 14. min poslal Teplanov do vedenia Erik Cicko. Hostia sa z vedenia netešili dlho. O desať minút neskôr vyrovnal domáci kanonier Tomáš Rychtárech. Do polčasu už gól napadol. V druhom polčase sa oba tímy snažili strhnúť vedenia na svoju stranu, ale ani jednému tímu sa to nepodarilo. Remíza bola napokon zaslúžená.

