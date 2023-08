VII. LIGA: Brestovec a Horná Súča v čele, prvý bod pre nováčika z Dolnej Poruby

Prehľad výsledkov, komentárov a hráčov zápasu VII. ligy.

Zamarovce – Veľká Hradná 2:1 (1:1)

Od začiatku sa domáci pustili do nováčika. Prvú peknú akciu po centri Michalíka hlavičkou zakončil Minárik. Následne prišli zakončenia B. Drienku do stredu brány. Do dobrej príležitosti sa prepracoval D. Drienka, no zakončil nedôrazne. Nasledoval nájazd Losonszkého, no lopta mu nesadla. Hosťujúci Guňovský slabé zakončenie zneškodnil. Silnú pasáž domácich zakončil Losonzský strelou do brvna. Zamarovce svoje šance nepremenili. Z ničoho nič udreli hostia, keď sa hlavou presadil kanonier Radenovič.

