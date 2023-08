Po niekoľkoročnom utrpení muža udala

Kriminálna polícia v Novom Meste nad Váhom vyšetruje prípad, kde páchateľ mal takmer päť rokov spôsobovať fyzické a psychické utrpenie svojej partnerke.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Počas vyšetrovania bolo dostatočne preukázané, že muž družku bil dlaňami aj päsťami do hlavy, vykrúcal jej zápästie, šklbal vlasmi a kopal ju do hrude a do kolien. Žene vulgárne nadával, urážal ju, ponižoval a upodozrieval z nevery.

Jeho agresívne správanie vyvrcholilo tým, že v ich spoločnom obydlí ju v nočných hodinách zhodil na zem a ťahal ju proti jej vôli z obývačky do spálne, pričom jej roztrhol tričko. Taktiež ju udieral päsťou, čím jej spôsobil mnohopočetné hematómy po celom tele a tržno – zmliaždené rany na hlave. Zranenia ženy si vyžiadali lekárske ošetrenie.

Žena sa po niekoľkoročnom utrpení odhodlala proti nemu postaviť a vypovedať na polícii. Páchateľa polícia zadržala a umiestnila v cele policajného zaistenia.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Novom Meste nad Váhom vzniesol obvinenie 47-ročnému mužovi pre zločin týranie blízkej a zverenej osoby. Zároveň spracoval podnet na jeho väzobné trestné stíhanie, s ktorým sa súd stotožnil. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov, informovala polícia.