REGIONÁLNY FUTBAL: Dolná Súča prehrala takmer vyhraný zápas, brankár Hôrky dal gól cez celé ihrisko

Prehľad výsledkov, komentárov, hráčov zápasu od III. po IX. ligu.

Veľké Bierovce/Opatovce (v bielom) vstúpili do novej sezóny víťazstvom. (Zdroj: TIMOTEJ BULKO)

III. LIGA

Nové Mesto – Martin 2:0 (0:0)

V prvom kole privítali na svojom štadióne Novomešťania súpera z Martina. Už v 4. minúte po priamom kope pohrozil tvrdou strelou Buček. O desať minút nebezpečne pohrozili rýchlym útokom hráči Fomatu, no Holáň v dobrej pozícii tesne minul. V 27. minúte Tuka presne našiel Bučeka, ktorého v šestnástke faulovali. Nariadený pokutový kop kapitán Šebek nekopol dobre a brankár Hažer jeho strelu chytil. V ďalších minútach prvého polčasu sa útoky striedali na oboch stranách, no hráči ani jedného mužstva sa nedokázali strelecky presadiť. V závere polčasu vytvorili hráči AFC závar pred bránou Martina, no obrana hostí bola úspešná. Druhý polčas začali hráči AFC náporom, ale opäť bez úspechu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou