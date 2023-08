Sklo v rôznych podobách premenilo Galériu Bazovského na sklené kráľovstvo

Výstava Topografia krajiny vás na desiatky minút uchmatne do rozprávkovej ríše skla, z ktorej nebudete chcieť odísť.

TRENČÍN. Medzinárodná výstava Topografia krajiny v Galérii M. A. Bazovského je prehliadkou diel 28 autorov zo Slovenskej republiky, Portugalska a Českej republiky zameranou na prezentáciu obrazu na skle. Umelci z radov pedagógov, absolventov, študentov a študentiek so zameraním na sklo, intermédiá, grafiku, maľbu, reštaurovanie či fotografiu z VŠVU v Bratislave a Fakulty výtvarných umení Univerzity v Porte v Portugalsku predstavujú v rozsiahlej expozícií od 20. júla 2023 množstvo artefaktov spojených s kresbou, maľbou a fotografiou na skle. Výstavu na všetkých poschodiach galérie i v jej podzemnej časti v Trenčíne môžete vidieť až do 9. septembra.

Rozmanitá expozícia, v ktorej dominuje sklo

Široké spektrum diel umelcov vás zavedie do sveta sklárskej fantázie. Trojrozmerné a dvojrozmerné priestory vás prevedú krajinou v jej typickom šate, ale aj víziou a predstavami, ktoré vás prekvapia či v niektorých momentoch šokujú. Jednotlivé artefakty vás zavedú do sveta živočíšnej ríše zachyteného nezvyčajnou skratkou na skle, ale aj do sveta architektúry spojeného s prírodou, či do spomienok a emócií, ktoré v nás krajina navždy zanechala.

Vďaka Jánovi Mýtnemu ml. uvidíte nezvyčajný tok rozlievanej fotografickej emulzie tuhnúcej na povrchu skla. Bernadett Sláviková vás prostredníctvom sklených malieb zavedie do invazívnych priestorov, kde kruhy a kruhové plochy predstavujú rôzne fázy cesty rastlín.

Portugalčanka Daniela Ferreira Pinheiro vás vtiahne vo výtvarných asociáciách do sveta morských vĺn a zároveň plôch evokujúcich zemský povrch. V prírode sa ocitnete aj prostredníctvom pútavých sklených obrazov Žofie Dubovej. A Dávid Kurinec vám dokáže že krajina nie je iba príroda, ale aj technika okolo nás. Zostávajú po nej už nevyužívané obrazovky, ktoré vždy dokázali určitým smerom deformovať videnie a vnímanie človeka.

Uvidíte aj zaujímavé diela Portugalcov

Skvelá mozaika sklárskych prác tvorcov niekoľkých generácií vás prevedie klasickými technológiami zo začiatku 19. storočia až po najmodernejšie techniky a neuveriteľné experimenty so sklom v spojitosti s ďalšími médiami.

„Krajina je časťou zemského povrchu. Vnímanie a zaznamenávanie krajiny nesie mnoho znakov subjektívnosti, ktoré súvisia s individualitou vnímateľa. Názov výstavy, Topografia krajiny, hovorí o forme reliéfu, farebnosti, o svetle a štruktúre, o objeme a priestore a aj o individuálnom autorskom priestore k tejto téme,“ uviedol Palo Macho, kurátor výstavy a pedagóg VŠVU v Bratislave.

Na výstave Topografia krajiny sú predstavené aj práce mladých portugalských umelcov.