Prehľad dnešných zápasov VII. ligy.

Beckov si body so Zamarovcami podelil. (Zdroj: TN)

Beckov – Zamarovce 2:2 (0:2)

Beckovčania privítali súpera zo Zamaroviec po trinástich rokoch a od začiatku sa pustili do hostí nebojácne .Boli to práve Zamarovce, ktoré v 5. min po centrovanej lopte šli do vedenia. Najlepšie sa zorientoval B. Drienka a otvoril skóre zápasu. Beckov po góle kombinačnou hrou dostával súpera pod tlak. Po polhodine sa však hra vyrovnala. Zamarovce sa opäť dostali pred Durdíka v 35. min a Minárik pridal na 0:2.

