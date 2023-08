Na zadržanie nebezpečného páchateľa nasadili kukláčov aj vyjednávača

Obvinený 68-ročný muž bol v minulosti už 8-krát súdne trestaný.

TRENČÍN/ MYJAVA. Na zadržanie nebezpečného páchateľa nasadili kukláčov aj policajného vyjednávača. Myjavskí policajti vzniesli obvinenie 68-ročnému mužovi pre prečin nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Počas vyšetrovania bolo zistené, že obvinený na poli v okrese Myjava nasmeroval svoje auto proti svojmu susedovi, ten, našťastie, stihol uskočiť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako ďalej informuje trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, po tom, ako obvinený zastavil, začali sa obaja muži hádať a následne útočník svoju obeť napadol kladivom, udrel suseda do nohy, v dôsledku čoho spadol na zem. Obvinený však v útokoch na dolné končatiny napadnutého neprestal, pričom opakovane sa mu vyhrážal zabitím.



Poškodenému podľa polície prišla na pomoc priateľka, ktorú útočník udrel do tváre a zobral jej dioptrické okuliare. Následne sa poškodenému a jeho priateľke spoločne podarilo obvinenému kladivo z rúk vytrhnúť. Páchateľ následne nasadol

do auta, pričom cez otvorené okno ešte udrel ženu päsťou do tváre, a odišiel.

Písali sme

Písali sme Obce zasiahnuté obnovou panelky pri Trenčíne sa obávajú poškodenia vodovodu Čítajte

"Poškodeným boli útokom páchateľa spôsobené pomliaždeniny a zlomeniny," priblížila polícia. Policajti si po nahlásení incidentu išli pre páchateľa do

miesta jeho trvalého pobytu, ten sa však zamkol v dome a odmietal komunikovať.

"Po zhodnotení situácie boli okamžite na miesto vyslaní príslušníci Pohotovostnej motorizovanej jednotky, Pohotovostného policajného útvaru aj policajní vyjednávači," uviedla ďalej polícia, podľa ktorej páchateľ po viac ako hodinovej komunikácii s vyjednávačom dobrovoľne odomkol rodinný dom a vyšiel von, kde bol zadržaný a eskortovaný na policajné oddelenie. Poverený príslušník spracoval na obvineného podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. Obvinený, ktorý bol v minulosti už 8-krát súdne trestaný, si na rozhodnutie o väzbe počkal v cele policajného zaistenia.