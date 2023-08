Hrozivá nehoda pri Moravskom Lieskovom. Auto roztrhlo na dve časti

K hrôzostrašnej nehode došlo na mokrej vozovke v smere od Moravského Lieskového smerom na Nové Mesto nad Váhom.

MORAVSKÉ LIESKOVÉ. K dopravnej nehode došlo tak, že vodič vozidla Hyundai jazdil v smere od obce Moravské Lieskové smerom na Nové Mesto nad Váhom. Po prejazde miernou ľavotočivou zákrutou pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, svojim schopnostiam a poveternostným podmienkam.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na mokrej vozovke za dažďa dostal šmyk. Prešiel do protismeru a následne mimo cestu vľavo do trávnatého porastu, kde pravou bočnou časťou vozidla narazil do stromu. Došlo k odtrhnutiu zadnej časti vozidla, pričom predná časť vozidla pokračovala po poli smerom na Nové Mesto nad Váhom, kde sa prevrátila na strechu.

Napísali sme

Napísali sme Štátna zbrojovka odovzdala Ukrajine prvé dve zo 16 samohybných húfnic Zuzana 2 Čítajte

51-ročný vodič vyviazol ako zázrakom len s ľahkými zraneniami. Nehoda je v štádiu objasňovania, píše sa na sociálnej sieti polície.