Zomrel veľký znalec Štefánikovej osobnosti Peter Pavel Uhlík

Historik Peter Pavel Uhlík nám počas niekoľkých desaťročí približoval brilantným spôsobom osudy slávnych osobností z nášho regiónu.

BREZOVÁ POD BRADLOM. Mimoriadne aktívny regionálny historik, spisovateľ, publicista, pedagóg, divadelník, kultúrno - osvetový pracovník, športový tréner, spoluorganizátor osláv na Bradle a autor veľkého množstva kníh, Peter Pavel Uhlík, zomrel 27. júla 2023 vo veku 83 rokov.

Svoj život spojil v pozícii učiteľa na štyri desaťročia so Základnou školou v Brezovej pod Bradlom a zároveň so skúmaním a badaním života najväčších brezovských velikánov a ďalších osobností spojených s týmto mestom a jeho okolím. Bol zakladajúcim členom a prvým predsedom Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. V posledných rokoch života sa venoval predovšetkým publicistickej a literárnej činnosti. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila 2. augusta 2023 v Dome smútku v Brezovej pod Bradlom.

Autor kníh o Brezovej pod Bradlom a jej osobnostiach

Absolvent vysokoškolského štúdia dejepisu a zemepisu na Vysokej škole pedagogickej (1957-1961), Peter Pavel Uhlík, sa narodil 19. júna 1940 v Starej Turej. Okrem svojho dlhoročného pedagogického pôsobenia v Brezovej pod Bradlom (1964 - 2002) sa dlhodobo venoval regionálnej publicistike s rozsiahlym historickým obsahom a širokým záberom. Pôsobil aj ako vedúci redaktor časopisu Bradlo, prispievateľ do rôznych novín a časopisov s regionálnou i celoslovenskou pôsobnosťou. Patril vždy k veľkým znalcom života, diela a odkazu M. R.Štefánika.