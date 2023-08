Záblatie vstúpi do novej sezóny so štyrmi tímami v tretej lige

Rozhovor s prezidentom Trenčianskeho futbalového klubu 1939 Záblatie Tomášom Vaňom.

Futbal v krajskom meste Trenčín na pravej strane Váhu má svoje historické korene. Najslávnejšie časy Trenčianskej Jednoty boli práve na Zámostí, na dnes už neexistujúcom štadióne.

V okrajovej časti Trenčína v mestskej časti Záblatie sa ale okrem priemyselného parku rozvíja dynamickým spôsobom aj futbalový areál, v ktorom pôsobí už 84 rokov futbalový klub Záblatie. Pred začiatkom aktuálnej sezóny 2023/2024 sme sa porozprávali s prezidentom klubu Tomášom Vaňom, ktorý stojí na čele klubu už dvadsiaty rok.

Ako hodnotíte predchádzajúci súťažný ročník 2022/2023 z pozície prezidenta klubu?

Hodnotenie by som rozdelil do dvoch častí. Jednu z hľadiska rozvoja infraštruktúry a druhú zo stránky športovej. Som rád, že obidve môžem zhodnotiť pozitívne. Pokiaľ ide o rozvoj infraštruktúry, darí sa nám rozvíjať športový areál a splnili sme kľúčovú úlohu. A to výstavbu novej budovy šatní pre mládež a výstavbu technického zázemia areálu. Vďaka mestu Trenčín sme dnes v štádiu kolaudačného procesu a v septembri budeme slávnostne otvárať túto budovu. Vzhľadom na počet detí a počet mládežníckych mužstiev je toto významný krok smerom k ďalšiemu rozvoju klubu. Pokiaľ ide o športovú stránku, takisto prevažuje spokojnosť.