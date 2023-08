L. Vašáková: Na umiestnenie eurofondov je nevyhnutná spolupráca so samosprávami

Bez efektívnej spolupráce so samosprávami nie je možné eurofondy zmysluplne umiestňovať do regiónov.

DUBNICA NAD VÁHOM. Po stretnutí s primátormi a starostami Trenčianskeho samosprávneho kraja v Dubnici nad Váhom to v utorok povedala podpredsedníčka vlády SR pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková.

"Diskutujeme s predstaviteľmi samospráv a zároveň tú spätnú väzbu premietame do jednotlivých výziev. Príkladom je výzva na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov. Výzva sa skončila v pondelok (31. 7.) a evidujeme mimoriadny záujem samospráv. Hľadáme cesty, aby sme podobnú výzvu vedeli vyhlásiť aj z operačného programu Slovensko, aby projekty, ktoré už boli nachystané na úrovni samospráv, nezostali v 'šuflíku' a dali sa využiť," zdôraznila Vašáková.

Slovensko má podľa nej obrovský investičný dlh, podľa odhadov asi 40 miliárd eur. Pri jeho zmierňovaní vedia pomôcť európske peniaze, investície idú do energetickej efektívnosti, do infraštruktúry, ale aj do ľudského kapitálu. Prioritou vlády je efektívne využitie financií.

"Čo sa týka plánu obnovy a nového programového obdobia, chceme vyhlásiť maximálne množstvo výziev ešte za tejto vlády odborníkov. V pláne obnovy sme vyhlásili celkovo 73 výziev za 2,2 miliardy eur. V prípade operačného programu Slovensko sú to štyri nové výzvy, do konca septembra by malo pribudnúť ešte desať ďalších," doplnila podpredsedníčka vlády.