Muži s túžbou vyhrať každý zápas, v Častkovciach oživili dorasteneckú kategóriu

Pohľad do kabíny ambiciózneho Obecného klubu Častkovce.

Po mesačnom voľne sa futbalisti OK Častkovce prvý raz stretli 10. júla. Mužstvo okolo trénera Romana Hodála odohralo tri prípravné zápasy. Štvrtoligové Trebatice zdolalo 4:0 a dvakrát prehralo s druholigistami. S Púchovom 1:4 a s Myjavou 1:5. Generálkou na ligový ročník bude duel prvého kola Slovnaft Cupu, ktorý Častkovčania odohrajú v stredu 2. augusta na pôde Slovana Šaštín Stráže so začiatkom o 17.00 hodine.

Káder piateho mužstva uplynulého ročníka III. ligy je 21-členný. Zdravotne do poriadku sa dáva Patrik Majkút. Počas prípravy si zlomil kľúčnu kosť Šimon Machara. Jeho návrat na ihriská je momentálne otázny. Kabínu opustil Timotej Janček, ktorý sa vrátil do Beluše.

Na hosťovanie do piatoligového Vrbového odchádza Igor Zelenay. Na hosťovanie z Myjavy prichádza Mário Lopušan a Dominik Martišiak. Z dorastu sa presunul do kabíny prvého tímu Denis Novotný, ktorý sa v drese OK predstavil v dvoch dueloch už počas jari.

„Chlapci mali čas na to, aby si užili voľna. Posledných desať dní z neho mali pripravené individuálne plány zamerané na behy a posilňovanie. Čo niektorí zanedbali, dobehli v prvé dni prípravy,“ povedal na úvod tréner Roman Hodál.

Toho teší, že sa káder postupnými krokmi dáva zdravotne do poriadku, veď v jarnej časti predchádzajúcej sezóny sa boril s mnohými absenciami. Od nového ročníka skúsený lodivod očakáva ešte nabitejšiu ligovú konkurenciu.