Nehodu štyroch vozidiel spôsobil mikrospánok jedného z vodičov

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU.Únava a následný mikrospánok jedného z vodičov boli dôvodom nehody štyroch vozidiel na ceste R2 v Bánovciach nad Bebravou. Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, 36-ročný vodič za volantom Škoda Superb na ceste smerom do Trenčína prešiel do protismeru a vrazil do nákladného motorového vozidla.

Následne vodič vrazil do ďalších dvoch vozidiel jazdiacich v tom okamihu po ceste v smere na Prievidzu. "Bolo veľkým šťastím, že táto dopravná nehoda skončila len ľahkými zraneniami u dvoch vodičov a poškodenými plechmi.

Výška spôsobenej škody bola odhadnutá na 13 700 eur," uviedla polícia s tým, že uvedenú dopravnú nehodu objasňuje ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.