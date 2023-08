Dvaja učitelia natočili film Železný kryštál. Herci si nepýtali žiaden honorár

Po roku natáčania uzrie onedlho v premiére svetlo sveta film Železný kryštál. Uvidíte v ňom hercov, ktorých stretávate v uliciach našich obcí a miest.

POVAŽANY,ČACHTICE. Dvom kamarátom spoza školských katedier, učiteľom slovenského jazyka a literatúry zo základných škôl v Považanoch a v Čachticiach, Michalovi Mišurovi (31) a Jozefovi Kerakovi (37) sa filmársky chlebíček usídlil napevno v srdci. Po ich filmovej premiére Hurá do školy! (2021) dokončili 95-minútový film Železný kryštál.

Film o láske k zvieratám, k ľuďom, k práci, ale aj o problémoch reálneho života i mnohých túžbach. Zároveň dokument o tínedžeroch, ktorí dokážu byť drzí, ale aj citliví a zraniteľní.

Všetky filmové úlohy opäť obsadili hercami z vlastných zdrojov. Stali sa nimi školáci z Považian a Čachtíc, pedagógovia, obyvatelia týchto obcí, kamaráti či rodina Trebatických, ktorá poskytla aj množstvo filmových priestorov na natáčanie v areáli ich súkromne hospodáriaceho poľnohospodárskeho družstva. O filmovej novinke Železný kryštál sme sa rozprávali s jedným z dvojice tvorcov Michalom Mišurom.

Nadšenie z filmového natáčania z roku 2021 vás očividne neopustilo. Železný kryštál je nový film a príbeh, ktorý s premiérovou snímkou Hurá do školy! ale vôbec nesúvisí.

Po prvom filme Hurá do školy! sme si povedali, že určite zvládneme natočiť aj niečo dlhšie a ešte kvalitnejšie. Zatúžili sme do filmu zapojiť aj viac postáv z obce a zo škôl. Opäť sa nám podarilo spojiť základné školy v Považanoch a Čachticiach i ľudí z týchto obcí. Prvé zábery filmu Železný kryštál vznikli pred vyše rokom, 27. marca 2022. Poslednú sekvenciu, scénu dedka s vnukom na kolenách v traktore, sme natáčali 23. mája 2023. Vo filme sa objaví ako prvá. Je zároveň príjemnou spomienkou na detstvo režiséra.

Kto je autorom námetu filmu Železný kryštál?

Námet sme pripravili my dvaja, Jozef Kerak a Michal Mišura. Viaceré témy do pôvodného scenára sme aj dopísali. Oslovili sme opäť aj scenáristu Vlada Moresa, s ktorým sme spolupracovali už pri našej filmovej premiére. Vo filme uvidíte niekoľko dejových línií, ktoré do seba zapadajú. Pred očami diváka sa bude odohrávať viacero mikropríbehov, ktoré sa v istom momente spoja.

Herecké obsadenie filmu je vždy jednou z najdôležitejších úloh ešte pred začatím natáčania jednotlivých scén.

Opäť bola podstatná výborná spolupráca základných škôl v Považanoch a v Čachticiach. Vytypovali sme zároveň ľudí, ktorí by sa nám do jednotlivých úloh hodili. Po úspechu prvého filmu sa mnohí tešili, že sa bude natáčať aj druhý film a opäť si zahrajú. Nás to motivovalo, keď sme videli ten záujem.

Nájsť teda protagonistov s omnoho väčším počtom postáv ako v prvom filme nebol problém?

Keď sme dokončili s Jožkom Kerakom námet, začali sme hneď premýšľať, kto by sa nám typovo do postáv hodil. Už po prvom filme sa nám začali hlásiť aj ďalší ľudia, ktorí si túžili zahrať v pripravovanom filme Železný kryštál. Záujem prejavili aj dospelí, ale aj množstvo školákov. Napríklad, na scénu futbalového tréningu prišlo až tridsať detí. Ponúkli sme im možnosťou zahrať si vo filme. Teda aj niečo viac ako sedenie v školských laviciach.