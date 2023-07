Od strojárskeho remesla k nápravám chrbtíc

Jakub Igaz ani len netušil, že skrz vlastné problémy bude o pár rokov dávať cenné rady druhým.

Jakub Igaz je 25-ročný mladý muž z Bánoviec nad Bebravou, ktorý sa počas štúdií venoval viacerým športom. Pre svoju výšku a chudú postavu mával často problémy s pohybovým aparátom. Zanechal svoje pôvodné remeslo a začal sa zaujímať o fyzioterapiu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Skrz vlastný problém sa dostal k svojej profesii

Počas štúdia na strednej škole mu skrsla myšlienka, že by ho zaujímala práca fyzioterapeuta. ,,Bavilo ma venovať sa týmto problémom a zisťovať si o nich viac informácií,“ povedal Igaz. Počas štúdia sa začala viac prehlbovať myšlienka, že bude pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Nechcel študovať len kvôli sebe, ale aj kvôli druhým ľuďom. Strojársky smer a ani množstvo praxe ho nenadchlo. Motiváciu mal v inom odbore – a to vo fyzioterapii. Príprava na vysokoškolské štúdium mu dalo zabrať. ,,Dohnal znalosti z biológie voči spolužiakom, ktorí boli na prijímačky na štúdium dostatočne pripravení z gymnázií alebo zo zdravotných škôl.“ Prijímacie konanie spravil a začal štúdium na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Okrem vysokoškolského života sa venoval aj samovzdelávaniu. Platil si rôzne odborné kurzy, ktoré sú pre študenta relatívne drahé, ale čo je lepšie ako investícia do vzdelania? Už počas školy pracoval ako tréner vo fitnescentre. ,,Nebol som klasický tréner, ktorý vám dokáže pomôcť dostať sa k vysnívanej postave. Mojím zameraním bolo komplexné zdravotné cvičenie, určené pre ľudí s problémami s chrbticou,“ skonštatoval Igaz. V roku 2019 si otvoril vlastnú prevádzku v Bánovciach nad Bebravou.

Začiatky bývajú ťažké, no u Jakuba Igaza to tak nebolo: ,,Nejakú klientelu som už mal z fitnescentra a dosť ľudí ma poznalo cez sociálne siete. Pomerne rýchlo sa rozkríklo, že v našom meste máme fyzioterapeuta. Mám svojich stálych klientov, ktorí sa ku mne vracajú,“ prezradil Jakub Igaz, ktorý sa môže pochváliť bohatou klientelou z celého Slovenska.

Vďaka McKenzieho metóde si dokážete uľaviť od bolesti v oblasti krížov. (zdroj: Jakub Igaz)

Niekedy stačí jedno sedenie, inokedy ich musí byť viacej

Všetko to závisí od problému, preto aj medzi klientmi sa nájdu aj mladší, ale aj starší zákazníci. ,,Stáva sa, že prídu za mnou s problémom a odchádzajú bez známok nejakej bolesti. Zvykne sa hovoriť, že fyzioterapeuti majú zlaté ruky. Sám by som to tak nenazval. Skôr máme všeobecné znalosti o ľudskom tele, o problematike a na základe toho prispôsobujeme postupy,“ hovorí Igaz. Jedno sedenie býva málokedy, a preto je nutné sedenia opakovať, kým sa nedostaví želaný efekt. Nevyhnutnou súčasťou sedenia je dodržiavať všetky zásady a postupy, ktoré odporučí fyzioterapeut klientovi na doma, cvičenia a pod. Jeden z tých najkurióznejších prípadov, ktoré riešil, bola žena, ktorá bola po operácii chrbtice. Počas nej došlo k poškodeniu nervu. Dalo by sa povedať, že operácia ešte zhoršila stav pacientky. Kým sa nerv dostane do takého stavu, aký bol pred rokmi, prejde veľmi veľa rokov.

Aj s týmto sa stretávajú Slováci...

Zákazníci najčastejšie chodia k fyzioterapeutovi s poškodenými platničkami v driekovej oblasti, s krčnou chrbticou, bolesťami medzi lopatkami alebo bolesťami hlavy. Slováci idú najprv k lekárovi a až potom vyhľadajú pomoc fyzioterapeuta. Takýto zdĺhavý proces vieme obísť, pretože často ide o bolesti chrbta, ktoré sa dajú veľmi jednoducho odstrániť sedeniami u fyzioterapeuta. ,,Zväčša sa u klientov dostavia výsledky už do mesiaca, čo v bežnom prípade čakáte na rôzne termíny u lekárov na špeciálne vyšetrenia. Na základe diagnostiky vieme určiť, čo pacientovi je a stanoviť mu cvičebný plán určený na mieru. Pokiaľ však fyzioterapeut nevie určiť, odkiaľ pramení problém, odporučí pacienta, aby si spravil odborné vyšetrenia,“ skonštatoval Jakub Igaz.

Jeho služby najčastejšie využívajú ľudia na pozíciách, kde sa dlhodobo nachádzajú v jednej polohe. Väčšinou ide o pásovú výrobu vo firmách, kde sú ľudia na nohách aj osem alebo aj dvanásť hodín. Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí majú sedavú prácu. Títo majú však výhodu, lebo počas pracovnej doby sa môžu natiahnuť, trochu prejsť, a teda ponaťahovať chrbticu.

Nikdy nie je neskoro začať si plniť svoj sen. (zdroj: Jakub Igaz)

Stačí len pár týždňov, aby sa dostavili prvé výsledky

Bolesti rozdeľuje do dvoch skupín: funkčné a štrukturálne problémy. Funkčný problém je, keď dôjde k oslabeniu a skráteniu niektorých svalových skupín a vzniku svalových dysbalancií, čo často spôsobuje bolesť. Štrukturálny problém je, keď dôjde k poškodeniu kostí alebo platničiek. ,,Samozrejme, závisí od stavu poškodenia. Pokiaľ ide o ľahké poškodenie, tak vieme človeku pomôcť a dať ho opäť do formy. Pokiaľ je poškodenie vo veľkom štádiu, že telo nereaguje na žiadnu fyzioterapeutickú metódu, je nutná už operácia. No musím podotknúť, že so stavmi, keď telo nereaguje na správne zostavené fyzioterapeutické metódy, sa stretávame len občas,“ povedal Igaz.

Pokiaľ nás začnú trápiť kríže, Jakub Igaz odporúča McKenzieho metódu. Ide o najjednoduchšiu a najefektívnejšiu metódu. Ide presne o opačný pohyb, v akom je väčšinu dňa naša chrbtica. Počas dňa je naša chrbtica zväčša v zhrbení. Telo sa potom prispôsobí na tento pohyb a v dôsledku toho sa zaťažujú platničky. Preto odporúča záklon dozadu, aby sa platničky rozhýbali. Ľahnite si na chrbát a trup dvíhajte dohora, tak aby panva zostala na zemi. Môžete cítiť tlak v driekovej časti chrbta počas cvičenia. Tento tlak sa v priebehu cvičenia musí zmierňovať. Ale po 10 opakovaniach by ste už nemali nič cítiť. Pokiaľ sa nachádzate počas dňa v jednej polohe, treba si urobiť pauzu a chrbticu vystierať do opačných smerov. Iné je to, keď zdvíhate niečo veľmi ťažké. Vtedy by ste mali mať vyrovnaný chrbát, ako pri mŕtvom ťahu. Pokiaľ odignorujete svoje problémy a aj napriek každodennej bolesti budete vykonávať činnosti tak, ako ste boli zvyknutí doteraz, môže vám hroziť každodenná bolesť, zníženie citlivosti a sily končatín a v konečnom dôsledku až operácia ako posledná možnosť pre vyhnutie sa trvalému poškodeniu nervov. Keď prídete na prvé sedenie k Jakubovi Igazovi, odoberie vám anamnézu, zistí, o aký problém ide, čo dráždi danú oblasť, akú prácu vykonávate, aby vedel určiť, odkiaľ bolesť pramení. Na základe toho vie zostaviť cviky. Taktiež potrebuje zistiť pohyby, pri ktorých dochádza k dráždeniu bolesti. Vyhýbanie sa pohybom, ktoré dráždia bolesť, v kombinácii s cvičením, môže priniesť požadované výsledky už v priebehu jedného až dvoch týždňov.

Radosť z dobre odvedenej práce

,,Najviac ma tešia pacienti, u ktorých stav je ľahko riešený. Prídu za mnou, že sa so svojím problémom trápia niekoľko mesiacov, skúšali všetky možné postupy, ale nič im nepomohlo. Diagnostikujem problém, určím vhodné cviky a odrazu po dvoch týždňoch za mnou prídu klienti, že takýto rýchly efekt nečakali,“ tvrdí Jakub Igaz a dodáva, že najviac si dokáže pomôcť sám človek. Fyzioterapeuti ukážu ako, ostatok je už potom na ňom.

Okrem osobnej fyzioterapie sa venuje aj online kurzom, ktoré sú zamerané na najčastejšie problémy s pohybovým aparátom. Ponúka kompletné návody a postupy pre odstránenie týchto problémov. Takéto kurzy sú komfortnejšie. Kurzom sa venuje niekoľko rokov.

Na e-shope Rozhýbto.sk nájdu zákazníci aj pomôcky, ktoré pomôžu klientom pri vykonávaní jednotlivých cvikov. Pri každej pomôcke máte natočené video, ako máte danú pomôcku správne používať. Do budúcna plánuje rozšíriť svoje prevádzky, sortiment, produkty a zlepšiť aj služby pre zákazníkov.

Na e-shope nájdete aj rôzne pomôcky a aj videonávody, ako ich používať, a tak sa zbaviť bolesti. (zdroj: Jakub Igaz)



Jakuba Igaza môžete nájsť aj na sociálnych sieťach, alebo sa môžete osobne stretnúť a objednať u neho v pobočke v Bánovciach nad Bebravou.

Facebook - Rozhýb to

Instagram - rozhybto

Youtube - Rozhýb to