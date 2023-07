Drevené školské lavice ničili školáci už pred sto rokmi: Vyrývali do nich mená dievčat, do ktorých sa zamilovali

Prvorepublikový odkaz prázdninujúcim žiakom a študentom: Škola je miesto posvätné. Buďte znášanliví, ľudskí a nikomu neubližujte.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM/PŘEROV. Iba pred pár dňami opustili menší i väčší školáci na dva mesiace triedy základných i stredných škôl, v ktorých drali lavice dlhých desať mesiacov. My vás v našej reportáži zavedieme opäť do školských lavíc, ale v úplne iných časoch a v meniacich sa politických režimoch. Pridajte sa k nám a cestujte v čase do dávnej i menej dávnej školskej minulosti. Do tried v ére učiteľa národov Jana Amosa Komenského, ale aj kabinetov a tried meštianskej školy pred rokom 1914.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zavedieme vás aj do elegantnej prvorepublikovej triedy z rokov 1918 – 1939, keď steny zdobili podobizne prvého československého prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka. Ocitnete sa aj v politickom socialistickom protipóle. Aj ten výraznou mierou ovplyvnil vzhľad tried, v ktorých sa vzdelávali naši predkovia.

Do čias, keď „Tatíčka“ Masaryka nahradili na stenách tváre z úplne iného politického spektra – Gottwalda a Stalina a zo stien na školákov dýchal Leninov citát : Učiť sa, učiť sa, učiť sa.

Napísali sme

Napísali sme Maturovali v roku 1958. Študentky sa dodnes stretávajú so svojou 90-ročnou triednou Čítajte

Vďaka riaditeľovi Muzea Komenského v Přerove Radimovi Himmlerovi sme získali množstvo vzácnych materiálov od kurátorov přerovského múzea, ktorí nás previedli školskými časmi v dobách minulých.

Aj vás zaujíma, čím písali žiaci pred desiatkami i stovkami rokov? Aké boli tabule, na čom v triede žiaci sedeli, čím si kúrili, ako sa vzdelávali a mnoho iného zo školských čias našich predkov?

Túlajte sa s nami v obklopení skúsených a nadšených kurátorov a správcov zbierok, ktorí v Múzeu Komenského v Přerove oživili triedy s neuveriteľnou atmosférou i dobovou nostalgiou. Triedy, v ktorých napriek dávnym éram nikdy nezastal školský čas a neutíchlo zvonenie zvoncov.

Napísali sme

Napísali sme Mestský trhík: Zóna skvelých nápadov, ktorá spája všetky generácie Čítajte

A ak chcete cítiť nostalgickú arómu dnes už historických tried na vlastnej koži aj počas prázdnin, neváhajte navštíviť expozíciu Múzea Komenského v Přerove. Je to pastva pre oči ľudí, ktorí majú radi svet vzdelania, múdrych učiteľov a informácií.

Husacie brko a drahý atrament

Ocitáme sa v 1. polovici 17. storočia v triede, ktorú vo svojich dielach Orbis pictus i Vestibulum zachytil vo vyobrazeniach Jan Amos Komenský. Mohutný stôl učiteľa, na ňom sviečka a oproti jednoduché dlhé drevené lavice bez operadiel. Na stene čierna tabuľa popísaná kriedou a bielym textom. V kúte hrejú žiakov mohutné kachle.