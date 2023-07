Zhotoviteľ mešká s rekonštrukciou obchodnej akadémie. Za 16 mesiacov nestihol vymeniť ani všetky okná

Na škole je množstvo nedokončenej práce a zo stien trčia káble.

TRENČÍN. Funkcionalistický skvost Trenčína – budova Obchodnej akadémie Milana Hodžu (OA TN) prechádza od marca 2022 rekonštrukciou. Aj keď ju mal zhotoviteľ dokončiť do marca tohto roku, štyri mesiace po tomto termíne tu nie je ukončená ani polovica prác.

Podľa zriaďovateľa školy, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), je chyba na strane zhotoviteľa a s problémom podobného rozsahu sa doposiaľ nestretol pri žiadnej stavbe. Riaditeľka školy upozorňuje na množstvo nedokončených prác v rozsahu, ktorý dnes ohrozuje štart nového školského roku.

Funkcionalistická budova rekonštrukciu už potrebovala

Trenčiansku obchodnú akadémiu naprojektoval známy architekt Ferdinand Silberstein, dnes patrí do pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Pochváliť sa môže napríklad presvetleným interiérom vďaka obrovským oknám v jednotlivých blokoch budovy, tie si po ale rokoch žiadali zásah, rovnako ako strecha. Krajská samospráva sa preto rozhodla konať a vypísala súťaž na realizátora prác, tú vyhrala spoločnosť Hastra s.r.o. zo Žiliny.

„Na základe zmluvy o dielo bola doba realizácie 12 mesiacov. Z dôvodu naviac prác bol termín dokončenia predĺžený do 31. júla,“ priblížila hovorkyňa TSK Lenka Kukučková. Júnový kontrolný deň na stavbe ale ukázal, že práce takmer úplne stoja.

„Stavebná firma mešká s rekonštrukciou školy a nie je to z dôvodu, že by nedostávali financie zo župy, ktorá to celé platí, alebo že by boli prekážky zo strany vedenia školy. Všetko je spôsobené tým, že táto spoločnosť má asi finančné problémy a nedokáže si prefinancovať svojich subdodávateľov, respektíve materiál a stavebné práce,“ skonštatoval koncom júna predseda TSK Jaroslav Baška s tým, že pokiaľ sa práce výrazne nezrýchlia a nebude po dvoch týždňoch vidieť pokrok, župa zareaguje.

Zhotoviteľovi na mieste nariadili dokončiť práce na blokoch, ktoré sú rozpracované tak, aby ich bolo možné odovzdať škole do užívania a študenti a učitelia ich mohli využívať od nového školského roka.