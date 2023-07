Rekonštrukcia panelky pri Trenčíne sa výrazne predĺži. Dôvodom je obnova zničeného mosta

Komplikácia ovplyvní cenu.

TRENČÍN. Obnova cesty I/9, známej i ako ‘panelka‘ sa v úseku od diaľničného privádzača predĺži približne o rok.

Dôvodom je havarijný stav mosta pri obci Veľké Bierovce, ktorého vrchnú konštrukciu budú musieť celú odstrániť a postaviť nanovo.

Slovenská správa ciest (SSC) i Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) dúfajú, že ostatné časti cesty obnovia do konca tohto roka.

O koľko táto komplikácia navýši celkovú cenu investície budú vedieť na konci augusta.

Komplikácie spôsobil most

Hlavným dôvodom predĺženia stavebných prác na ceste I/9 je mostný objekt číslo 201.

„Mali sme k dispozícii statický posudok, pripravujeme teraz novú projektovú dokumentáciu k mostu, ktorá nám povie, aká bude konečná cena rekonštrukcie a modernizácie,“ povedal Jaroslav Kmeť, štátny tajomník ministerstva dopravy.

Celý projekt zatiaľ podľa neho financujú z operačného programu integrovaná infraštruktúra.

„Ten končí 31. decembra 2023. Preto ministerstvo dopravy organizuje tieto kontrolné dni, aby sme sa presvedčili v akom stave je čerpanie fondov. Dúfam, že na ostatné časti okrem tohto mosta dodávateľ dodrží slovo a dokončí ich v dohodnutom termíne,“ dodal.

O rok dlhšie budú zaplnené obchádzky

Dokončenie stavebných prác sa podľa Jaroslava Bašku, predsedu TSK, posunie minimálne o jeden rok, pretože most pri Veľkých Bierovciach budú musieť celý postaviť nanovo.

„Je to most pri Dalitranse, ktorý vedie cez derivačný kanál. V rámci kontrolného dňa nás zaujímala i okruhová križovatka smerom na Laugaricio, ktorá je projektovaná i s bypassmi. Tá by nám určite veľmi pomohla práve v doprave medzi jednotlivými obcami i samotným Trenčínom,“ priblížil.

Ako ďalej povedal, plynulosti premávky by pomohlo i dokončenie obnovy križovatky medzi Trenčianskou Turnou a Trenčianskymi Stankovcami.

„Tá bude vybudovaná nanovo s dvoma takzvanými T-čkovými križovatkami. To by nám tiež veľmi pomohlo, určite by sa zvýšila plynulosť i bezpečnosť premávky,“ vysvetlil.

Baška sa obáva i toho, že počas stavebných prác budú musieť ľudia na cestách čeliť o rok dlhšie hustej premávke a nákladným vozidlám, ktoré budú musieť i naďalej využívať obchádzkové trasy.