Nemocnica v Trenčíne hospitalizovala po výbuchu v Lehote pod Vtáčnikom dve osoby

Fakultná nemocnica v Trenčíne hospitalizovala dve osoby po utorňajšom rannom výbuchu plynu na chate v Lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza.

Trenčianska nemocnica. (Zdroj: ARCHÍV MY NOVINY)

TRENČÍN. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Martina Holecová.

Zranenia po výbuchu utrpelo podľa záchranárov celkom deväť osôb, dvaja dospelí a sedem detí. Hasiči neskôr informovali o 11 zranených.

Napísali sme

Napísali sme V chate v Lehote pod Vtáčnikom vybuchol plynový sporák, zranilo sa jedenásť ľudí Čítajte

"V Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ošetrili jedného dospelého a štyri deti, jeden chlapec zostáva na pozorovanie na 24 hodín na traumatologickom oddelení," uviedol riaditeľ nemocnice Peter Glatz.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zranených previezli podľa záchranárov i do ďalších nemocníc. Leteckí záchranári prijali do svojej starostlivosti 11-ročné dievča, ktoré utrpelo poranenia tváre, previezli ho do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. "Pacientka je pri vedomí, v stabilizovanom stave a mimo ohrozenia života. Bolo u nej potrebné chirurgické ošetrenie vážnych tržných rán," doplnila pre TASR hovorkyňa nemocnice Jana Petríková.

Napísali sme

Napísali sme Pôrodnosť sa neznižuje pre vojnu ani pandémiu. Klesala by v každom prípade, tvrdí lekár Čítajte

Poranenie hornej končatiny a viaceré povrchové zranenia utrpela i 45-ročná žena, previezli ju do nemocnice v Banskej Bystrici, dodali leteckí záchranári.

V nemocnici v Topoľčanoch ambulantne ošetrili jedného detského pacienta a prepustili ho do domácej starostlivosti, uviedol hovorca siete Svet zdravia Tomáš Kráľ.

Výbuch plynu v objekte chaty hasičom nahlásili krátko po 8.30 h. Dvojposchodová budova sa čiastočne zrútila. Na mieste sa nachádzalo 13 osôb, z toho traja dospelí a desať detí. Pri udalosti zasahovalo 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Prievidze a Trenčína s piatimi kusmi techniky, ako i traja dobrovoľní hasiči z Lehoty pod Vtáčnikom s jedným kusom techniky. Podľa polície vybuchol plynový sporák, ktorý bol napojený na plynovú bombu.

Na súkromnej chate, ktorú ľudia využívajú na rekreačné účely, sa nachádzali občania Českej republiky. Obec zriadila v základnej škole priestor pre ľudí, ktorí neutrpeli zranenia alebo si ich stav nevyžadoval hospitalizáciu, ako aj pre ich osobné veci.