Vyhrali súdne spory a presvedčili poctivou prácou. Máme vysoké ambície, netají Chatrnúch

Rozhovor s výkonným riaditeľom MHK Spartak Dubnica nad Váhom Romanom Chatrnúchom.

Dubnickí hokejisti naberajú na sile. Do materského klubu sa vracajú známe tváre Michal Kluka, Jozef Švec, Rado Tybor a Marek Hovorka. Mužstvo z Považia po zaujímavej predchádzajúcej sezóne bude mať v novom ročníku vysoké ambície.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Čo chlapcom sľúbime, to im aj dáme. Naše slovo platí, hovorí Šupka z AFC Nové Mesto Čítajte

V uplynulom ročníku Spartak Dubnica nad Váhom síce skončil v základnej časti na druhej priečke, ale v prvom kole play off vypadol so Žiarom nad Hronom. Ako sa na predchádzajúcu sezónu pozeráte s odstupom?

Vzhľadom na rekonštrukciu chladenia na zimnom štadióne sme museli na začiatku trénovať i hrať mimo nášho klziska. Nemali sme preto ideálny vstup do ročníka. Ku koncu základnej časti sme zaznamenali progres. Finišovali sme dobre a napokon skončili na výbornej druhej priečke. Lenže vo vyraďovacej fáze sme nedokázali na predchádzajúce zlepšenie nadviazať. Viedli sme už 3:0, ale napokon prehrali 3:4 na zápasy, čo nás mrzí. Sezóna mohla dopadnúť úplne inak.

Napísali sme

Napísali sme Ligu majstrov sledoval iba z tribúny. Ondrášovi poznačili kariéru zranenia kolien Čítajte

Chýbali vo vyraďovacej fáze sezóny vhodnejšie typy hráčov?

Po ukončení play off som hovoril, že si s trénermi musíme zanalyzovať sezónu a vyhodnotiť určité veci. Za stavu 3:0 sme si už všetci mysleli, že sa nám nič nemôže stať a jeden zápas už do víťazného konca dotiahneme. Niektorým hráčom chýbali tie správne morálno-vôľové vlastnosti, aby sme sériu dotiahli do úspešného konca.

Aj toto sa v článku dočítate Zostane Rado Tybor v Dubnici celú sezónu?

Očakáva sa, že Marek Hovorka bude kapitánom tímu?

Majú v Dubnici nad Váhom najvyššie (postupové) ambície?

Ako sa zmenil pohľad na klub po predchádzajúcom vedení?

Aké je partnerské zázemie v Dubnici nad Váhom?

Medzi sezónami ste priviedli do klubu zaujímavé tváre. Podľa akých kritérií ste ich vyberali?

Povedali sme si, že sa zameriame na domácich hráčov a dubnických odchovancov. Takých, ktorí nebudú hrať iba za vlastné meno, ale majú ku klubu aj vzťah. Preto sme oslovovali takých, ktorí majú k Spartaku reálny vzťah.

Rado Tybor, Marek Hovorka, Michal Kluka a Jozef Švec nimi určite sú. Chlapci v Dubnici vyrastali a zároveň sme presvedčení, že majú čo klubu ponúknuť.