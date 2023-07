Pobočku na Sihoti nezrušíme, avizuje Slovenská pošta. Mesto i ľudia sa boja opaku

Trenčianska radnica podobnú situáciu už zažila.

TRENČÍN. Mnohí obyvatelia trenčianskeho sídliska Sihoť majú obavy, že pobočku pošty na Šoltésovej ulici opäť na jeseň neotvoria.

Podobné obavy má i trenčianska radnica, pretože už v minulosti zažila podobnú situáciu, kedy dočasné zatvorenie poštovej pobočky nakoniec viedlo k jej úplnému zrušeniu.

Primátor Trenčína preto posielal Slovenskej pošte list, v ktorom prosí o zachovanie pošty v lokalite.

Hoci samospráva ešte odpoveď na list nedostala, Slovenská pošta avizuje, že pobočku neplánujú úplne uzavrieť.

Majú obavy z úplného uzavretia

Zatvorenie pošty na Sihoti veľmi zle vnímajú ľudia z priľahlých obytných domov.

„Nevnímame to veru dobre, pretože starí ľudia musia chodiť do mesta a stáť tam dlho. Ani tie schody na Hasičskej nie sú dobré pre dôchodcov. Pre dôchodok som chodievala sem, čo mám teraz robiť? Do mesta sa mi nechce ísť. Musím čakať, kým prídu deti, aby mi to doniesli,“ posťažovala sa Katarína.

Zároveň povedala, že má obavy, že poštu opäť na jeseň neotvoria.

„Hovorí sa o tom. Býva tu veľmi veľa starých ľudí, nemôžu všetci chodiť až do mesta pre dôchodok. Budú to musieť poštárky nosiť,“ podotkla.

Podobný názor má i Júlia.

„Určite to nie je dobré. Keď potrebujem niečo poslať, musím hľadať iné pobočky. Chodievala som sem často,“ uviedla.

Rovnako to vidí i Mária.

„Využívala som túto poštu, veľmi tu chýba. Musím teraz chodiť do mesta. Na balíky tu nechali tie boxy, s tým ale my, starší ľudia nevieme moc narábať, takže nám pošta chýba. Neverím, že sa tú poštu znovu otvoria,“ doplnila.

Podobnú situáciu zažili už v minulosti

Primátor Trenčína Richard Rybníček oslovil 10. júla listom generálneho riaditeľa Slovenskej pošty s tým, že mestu neostáva iné, ako rešpektovať rozhodnutie o dočasnom zatvorení Pošty 3 do konca septembra.

„Zároveň však vzhľadom na skúsenosti z predošlých rokov, kedy podobné dočasné zatvorenie pobočky bolo predzvesťou jej zrušenia, primátor mesta požiadal generálneho riaditeľa o trvalé zachovanie Pošty 3,“ nformovala Eva Mišovičová, referentka pre komunikáciu z kancelárie primátora mesta Trenčín.