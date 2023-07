Do EHMK 2026 chcú opraviť autobusovú stanicu v Trenčíne, rekonštrukcia čaká aj železničnú stanicu

Trenčania počúvajú sľuby už dlhé roky, stanice medzitým chátrajú.

Šéfredaktor - MY Trenčín

TRENČÍN. Železničná stanica v Trenčíne sa dočká v najbližších rokoch komplexnej obnovy. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré budovu vlastnia, ukončili v júni vypracovanie architektonickej štúdie. Na jej základe spracúvajú návrh investičného zadania na projektovú dokumentáciu vyššieho stupňa.

Majiteľ chce výpravnú budovu komplexne zrekonštruovať, ráta sa aj s jej nadstavbou. Kedy by mohli pristúpiť k prácam, železnice nešpecifikovali, podľa trenčianskeho primátora je za ideálnych podmienok reálny rok 2025. Živý je zároveň aj projekt rekonštrukcie susediacej autobusovej stanice.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Budovu trenčianskej železničnej stanice postavili v 40. rokoch minulého storočia. Dlhé roky patrí k nelichotivej vizitke krajského mesta. Ošarpaná a zanedbaná budova láka často neprispôsobivých občanov, kriticky na ňu nazerá aj samotná radnica, ktorá v minulosti od štátu viackrát dostala rôzne sľuby, tie sa ale nenaplnili. Situácia sa ale dnes, zdá sa, mení.

Písali sme

Písali sme Šéf Pohody Michal Kaščák: Dúfam, že hrôza, ktorej čelia Ukrajinci, skončí čo najskôr Čítajte

„So železnicami sme sa posunuli extrémne ďaleko. Časom predstavíme štúdiu, ktorá ukáže, ako bude zrekonštruovaná stanica vyzerať,“ povedal trenčiansky primátor Richard Rybníček. Jeho slová potvrdil aj Denis Dymo z odboru komunikácie a marketingu Železníc Slovenskej republiky.

„ŽSR má v súčasnosti vypracovanú architektonickú štúdiu, ktorá bude jedným z podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie vyššieho stupňa. V pláne je komplexná rekonštrukcia objektu výpravnej budovy s nadstavbou na druhom podlaží v prielukách. A to medzi jestvujúcim poschodím a zvýšenou strechou hlavnej haly,“ uviedol Dymo.

V článku sa ďalej dočítate: Dokedy by mala byť zrekonštruovaná trenčianska železničná stanica;

z čoho budú opravu stanice financovať;

ako sa posunuli rokovania v rámci rekonštrukcie trenčianskej autobusovej stanice medzi majiteľom a mestom Trenčín,

kedy by mali projekt obnovy odobriť mestskí poslanci;

ako sa na rok 2026 pripravuje pracovný tím Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín a ako chce či už v meste alebo v priestore staníc vítať návštevníkov;

čo pripravuje mesto v priestore mestského parku v nadchádzajúcich rokoch.

Účelom rekonštrukcie a nadstavby je podľa jeho slov odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu budovy, vytvorenie atraktívnych a prakticky usporiadaných priestorov pre cestujúcich, ako aj poskytnutie kvalitného sortimentu služieb.

Obnovená budova bude myslieť aj na pohyb osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou.

Zamestnancov chcú presťahovať na jedno miesto

Do zrekonštruovaného objektu by železnice zároveň chceli presťahovať svojich zamestnancov z pôvodnej historickej budovy stanice v Parku M. R. Štefánika, dôležitou premennou sú aj ušetrené náklady na energie. Kedy chce ŽSR s prácami začať a na koľko by zhruba mali vyjsť, železnice nešpecifikovali.

„Presný odhad investičných nákladov na celkovú rekonštrukciu bude známy po vypracovaní projektovej dokumentácie (PD) vyššieho stupňa. Zdroj financovania bude predmetom riešenia v čase jej vypracovania. Realizácia stavby bude po zabezpečení PD vrátane príslušného povolenia na stavbu,“ doplnil Denis Dymo.

Konkrétnejší už bol primátor Trenčína.