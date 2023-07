Unikátne zážitky si z Bezdymovej zóny na Pohode 2023 odniesli tisícky návštevníkov

Bezdymová zóna (18+) tento rok ponúkla okrem skvelej hudby a humoru i edukačnú talkshow a workshop.

Bezdymová zóna (18+) na tohtoročnom festivale Pohoda návštevníkom ponúkla skutočne pestrý program. Diváci si mohli užiť vystúpenia Simony Salátovej, Joea Trendyho a Jakuba „Zitron“ Ťapáka, o celovečerný párty program sa jedinečne postaral známy slovenský DJ a producent Pišta Kráľovič, ktorý vystupuje pod pseudonymom FVLCRVM. Okrem neho svoje DJ-ské sety predstavili i Blame your genes, Whithe, Wyme a Seafur. V sobotu svoju hudobnú show predviedol spevák Adam Pavlovčin, známy ako ADONXS.

Jedinečný spevák a skladateľ zaspieval publiku špeciálnu IQOS pieseň, ktorú zložil pri príležitosti uvedenia novej limitovanej edície IQOS IIuma WE. Pieseň je výnimočná aj tým, že na tvorbe jej textu sa podieľali aj členovia IQOS Club, ktorí ju kreovali spolu s Adamom. Farebnosť limitovanej edície znázorňuje rozmanitosť, ale aj jednotu a spolupatričnosť komunity dospelých na celom svete, ktorí prestali fajčiť klasické cigarety a prešli na túto bezdymovú alternatívu.

Dospelí návštevníci mohli navštíviť aj interaktívne laboratórium Svet bez dymu, v ktorom mohli preskúmať aj jedinečnú dizajnovú inštaláciu z asfaltu s prímesou recyklovaných tabakových filtrov.

Súčasťou laboratória bola aj pohodlná chillout zóna so sedením a možnosťou relaxu pri tabletových kvízoch.

„Na festival sme aj tento rok priniesli návštevníkom edukačné vedecké laboratórium profesora Dohorela, kde sa dozvedeli viac o škodlivosti cigaretového dymu, rozdiel medzi dechtom a nikotínom, ale aj o dostupných vedeckých riešeniach určených dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení cigariet,“ povedala Beáta Kujanová, komunikačná manažérka Philip Morris Slovensko.

Prvá asfaltová cesta z ohorkov na svete

Návštevníci Bezdymovej zóny na tohtoročnom festivale Pohoda mohli mimo rôznych aktivít a hudobných vystúpení zažiť i talkshow s názvom EcoButtni svet svojou cestou, prostredníctvom ktorej sa mohli bližšie dozvedieť o recyklácii cigaretových ohorkov a tabakových náplní.

Tie spoločnosť Ecobutt zbiera za účelom vytvárania asfaltu. Vďaka tomuto unikátnemu spôsobu výroby asfaltu vznikla prvá cesta z cigaretových ohorkov na svete práve na Slovensku.

V určitom type asfaltovej zmesi sa používa i celulózové vlákno. Bežne sa vyrába z dreva, no spoločnosť Ecobutt ju vyrába z cigaretových ohorkov.

„V roku 2011 v Austrálii vedci premýšľali nad tým, ako by sa ten odpad dal využiť a jedným z riešení bol i asfalt. Povedal som si, že mi to dáva zmysel, tak som začal tvoriť túto myšlienku, pretože oni vraveli, že to je len hypotéza,“ vysvetlil Hugo Repáň zo spoločnosti Ecobutt s tým, že i napriek tomu, že už teraz asfalt vyrábajú, stále hľadajú riešenia, ako ho vylepšiť.

Cigaretové ohorky zbierajú v celej Slovenskej republike prostredníctvom špeciálnych nádob. Koncom minulého leta sa im touto cestou podarilo vybudovať prvú cestu z cigaretových ohorkov na svete. Tá sa nachádza v Žiari nad Hronom.

„To bol pilotný projekt, ktorého rozloha bola 200 metrov štvorcových. Na to sme potrebovali desať miliónov kusov ohorkov. Toľko sme vyzbierali za celý minulý rok. Riešime už i ďalší projekt, máme realizátora, ale o zvyšku ešte diskutujeme. V Žiari nad Hronom máme i prevádzku, v ktorej ohorky spracovávame,“ priblížil.

Repáň sa zároveň teší, že problematika recyklácie cigaretových ohorkov sa nedostáva iba do povedomia ľudí, ale i do legislatívy.

„Oslovujú nás v rámci spolupráce už i ľudia zo zahraničia. Máme spustené i projekty v rámci ktorých hľadáme využitie ohorkov i na iné účely. Spolupracujeme napríklad s odevným priemyslom, ktorý sa snaží využívať odevné materiály,“ povedal.

Hoci stále hľadajú iné možnosti, ako cigaretové ohorky a tabakové náplne využiť, asfalt je zatiaľ najúčinnejšie riešenie v rámci ich spracovania.

„Ľuďom fajčiť nezakážeme, ale keď už to robia, môžu to robiť i zodpovedne. Recyklujeme cigaretové ohorky i tabakové náplne,“ dodal.

Za mesiac vyzbierali viac ako jednu tonu ohorkov

Edukácia je veľmi dôležitá i podľa Lucie Blahovej zo spoločnosti Philip Morris Slovensko.

„V začiatku sme spustili tichý pilot, kedy v podstate o našej iniciatíve rozprávali iba naši zamestnanci v IQOS obchodoch, neskôr sa to dostalo viac do médií, vďaka čomu nám ľudia nosia viac a viac tabakové náplne, za čo sme im vďační,“ uviedla.

V začiatkoch vyzbierali menšie množstvá tabakových náplní, ktoré sa dali počítať na desiatky kilogramov, časom však tieto čísla výrazne narástli.

„Teraz sa môžeme pochváliť tým, že za mesiac jún sme vyzbierali už viac ako jednu tonu. Ľudia nám môžu v kľude nosiť tabakové náplne do našich predajní. Na Pohode sme rozdávali i vrecká na cigaretové ohorky, ktoré ľudia mohli neskôr umiestniť do špeciálnych nádob, ktoré boli umiestnené na celom festivale,“ doplnila Blahová.

Prostredie znečisťuje i iný druh odpadu

Influencer Radoslav Hoppej, známy vďaka blogu Nie je túra bez Štúra, sám pociťuje, že ľudia si už stále viacej uvedomujú, ako ohorky znečisťujú planétu a hlavne chcú niečo urobiť preto, aby sa táto situácia zmenila.

„Bohužiaľ je stále medzi nami veľa ľudí, ktorí nemajú problém zahodiť prázdnu fľašu, alebo cigaretový ohorok hocikde,“ povedal.

Ako ďalej uviedol, životné prostredie neznečisťujú iba cigaretové ohorky a tabakové náplne.

„Ľudia naďalej vyhadzujú odpad i ten elektronický do lesov. Nedávno sme robili zber a našli sme i chladničky, ktoré boli vyhodené neďaleko rieky,“ dodal Hoppej.

Toto tvrdenie potvrdila i Veronika Repiská z iniciatívy Upracme Slovensko.

„Tento scenár sa bohužiaľ deje na Slovensku často. My používame aplikáciu TrashOut, ktorá mapuje tieto čierne skládky a naozaj tých skládok je nahlásených viac ako 10 000 iba na Slovensku. Nachádzajú sa za mestami, obcami, častokrát len kúsok od zberného dvoru,“ priblížila.

Na druhej strane si však všimli i to, že mnohé čierne skládky po uprataní už opätovne nevzniknú.

„Ľudia keď vidia, že je niekde neporiadok, tak majú tendenciu tam tiež niečo prihodiť. To nám potvrdili i mestá,“ ozrejmila Repiská.

Zároveň evidujú i ľudí, ktorým neporiadok v prírode nie je ľahostajný a upracú ho z vlastnej iniciatívy.

„Nehovorím, že to robia všetci, to ani zďaleka, ale je to už stúpajúci trend. Dobrovoľníci, školy a rôzne organizácie nám už píšu samé pýtajú sa, že kedy bude nejaké hromadné upratovanie, radi vidia, keď sa ľudia spoja a niečo spoločne spravia. Spájame celé Slovensko pre dobrú vec,“ doplnila.