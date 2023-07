Mestský trhík: Zóna skvelých nápadov, ktorá spája všetky generácie

Takmer tisíc návštevníkov zažilo už po druhýkrát Mestský trhík. Nekomerčné podujatie, ktoré čoraz viac láka malých i veľkých návštevníkov.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Mestský trhík. Návštevníci neplatia vstupné, hand made výrobcovia neplatia za prenájom stánkov, mesto poskytlo zdarma priestory v Parku J. M. Hurbana a Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom zabezpečili množstvo potrebných stánkov. A k tomu viacerí dobrovoľníci, ktorí bez akéhokoľvek nároku na odmenu zabezpečovali chod vydarenej akcie. Zdá sa vám to vo svete plnom komercie v roku 2023 ako neuskutočniteľná utópia?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nie. Ide to. Vďaka organizátorkám Mestského trhíku Ivete Antalovej z Občianskeho združenia Dobre v meste a Jane Kolesárovej z Občianskeho združenia Ateliér nápadov sa centrálny novomestský park 24. júna premenil na oázu pokoja a pohody s množstvom aktivít, workshopov, prezentácií občianskych združení a autorských hand made prác výrobcov z nášho regiónu. S jednou z hlavných spoluorganizátoriek Ivetou Antalovou sme sa o Mestskom trhíku, ktorý sa stal vydareným a vyhľadávaným nekomerčným podujatím, rozprávali.

Napísali sme

Napísali sme Najprv oživili megasrdce. Potom tristo detí roztancovalo školský dvor Čítajte

Začať v postcovidovej dobe s takýmito aktivitami nie je určite jednoduché. Ako vznikla idea Mestského trhíku?

Myšlienka vznikla ešte pred koronou. Chceli sme pôvodne pripraviť Novomestský piknik. Bol už celý zorganizovaný, dokonca nám na ňom prisľúbila účasť aj Adela Vinczeová. Vyzeralo to naozaj nádejne. A potom prišla korona. Trikrát sme celú akciu naplánovali a potom trikrát zrušili.

Korona trvala dlhšie, ako si ktokoľvek z nás myslel. Naše predstavy išli do zásuvky. V roku 2022, v čase, keď sa začali opatrenia mierne uvoľňovať, sme sa rozhodli podujatie uskutočniť. Hoci to bolo stále neisté, tak sme sa akciu rozhodli uskutočniť v menšom. Nie ako trh, ale ako „trhík.“ Chceli sme na Mestskom trhíku od začiatku odprezentovať zaujímavých ľudí, ktorí niečo zaujímavé robia. Bola to postupná evolúcia.

Aj druhý ročník ste zorganizovali v príjemnom Parku J. M. Hurbana. Trávniky pokryli rôzne podujatia, workshopy, občianske združenia, ale aj umelci a skauti. Chodníky patrili lokálnym výrobcom.

Od začiatku sme túžili Mestský trhík uskutočniť v parku. Novomestský Park J. M. Hurbana je pre nás prírodou v meste, malým lesom v meste. Chceli sme, aby ľudia parkom iba neprechádzali, ale aby sa tu pristavili a tieto krásne priestory si užili a strávili v ňom viac času. Mestu sme predstavili náš nekomerčný zámer prezentovať tvorcov, ktorý pripravujeme ako dobrovoľníci.

Napísali sme

Napísali sme Autori knižného seriálu, manželia Čemeričkovci: Štefánik je legenda. Ale ani život Štúra nebol nuda Čítajte

Mesto od nás nepýtalo záber verejného priestranstva a podporilo Mestský trhík na mestských pozemkoch. Veľmi to oceňujeme, že náš zámer mesto podporilo. Park patrí Novomešťanom a sme šťastní, že ho môžeme aj takto využívať. Nad iným priestorom sme vôbec ani nerozmýšľali. Park je pre nás konštanta.

Prioritou Mestského trhíku sú lokálni výrobcovia z okolia Nového Mesta nad Váhom a ich hand made.

Počet stánkov bol obmedzený, a tak sme urobili doslova kurátorský výber. Prihlásilo sa 75 záujemcov. Kľúčom bola ručná práca z našej lokality, aby k nám neprišli komerční predajcovia. Pripravili sme stánky s rôznorodou originálnou tvorbou tak, aby sa výrobky neopakovali a bolo tam doslova z každého rožku trošku. Krásnych vecí je veľa.

Skúste konkretizovať.

Boli tam výrobcovia spojení s medom, drevenými hračkami, ručne robenými sviečkami, ručne vyrábanými kabelkami, keramikou i šitými vecami pre malé deti. Nechýbali ručne vyrábané šperky, rôzne dekorácie, úžitkový textil, makramé, prírodná kozmetika a veľa iného. Svoju zaujímavú tvorbu predstavila aj výtvarníčka z ďalekej Malajzie, ktorá žije v našom regióne.

Pod holým nebom sme videli aj zaujímavú výstavu fotografií troch fotografov.

Zámer výstavy bol „Trikrát sedem“. Traja novomestskí fotografi poskytli po sedem svojich záberov. Ľuboš Balažovič nádherným a doslova snovým spôsobom narába so svetlom v krajine. Ďalší dvaja autori – Maroš Margetin a Marián Šicko, fotia prírodu a zvieratá, ktoré žijú v okolí Nového Mesta nad Váhom. Na zvieratá často čakajú v ich prirodzenom prostredí dlhý čas. Je fascinujúce vidieť, aké zvieratá v okolí nám tu vlastne behajú a žijú.

Skúsme spomenúť aspoň niektoré aktivity, ktoré boli v parku prezentované.

Sme radi, že sme na podujatí privítali v ich stane aj novomestských skautov z 15. zboru Javorina. Materské centrum Nové mestečko prichystalo skvelú zónu pre malé deti, ktorá bola vďaka rôznym aktivitám neustále plná. Výtvarníčka Janka Sarkocyová predstavila umelecké štúdio Malý ateliér s tvorivými kurzami pre deti. Nechýbalo ani detské kreatívne tanečné štúdio Elisée i Tancujúce tigríky s dvoma vystúpeniami. Upútal aj tréning mozgu s mentálnou aritmetikou či účinkujúca tanečná skupina Naris z Nového Mesta nad Váhom. Zaujala aj kvetinová škola a fotobúdka.