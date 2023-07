Vedúca novomestského útulku: Štát by mal vziať zamestnancov útulkov pod svoje krídla

Zamestnanci útulkov pracujú za veľmi nízke mzdy.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Novomešťanka Oľga Áčová zasvätila svoj život záchrane a pomoci psom. Tým, ktorí sú na uliciach a nikto ich nechce. Často chorí, týraní, špinaví, zranení, vyhodení a opustení jedinci so smutným pohľadom očí končia v jej psom útulku Nádej, kde dostávajú druhú šancu na život.

Často zbedačených psov do priestorov útulku stále pribúda. Náročnú a ťažkú prácu zamestnanci útulku niekedy aj s nebezpečnými psami, ale aj so psami v karanténe, vykonávajú za minimálne mzdy. Dobrovoľníctvo je v našich končinách na absolútnom ústupe a za malé výplaty v psom útulku dnes už nechce robiť takmer nikto.

O neľahkej situácii sme sa rozprávali s vedúcou a zakladateľkou útulku Nádej, Oľgou Áčovou, ktorá ho vedie od roku 2000 už 23 rokov. Útulok funguje ako občianske združenie a príliv finančných zdrojov na jeho činnosť je stále nedostatočný. Svojim zamestnankyniam by chcela dať podstatne viac.

Útulok je ale neziskovka hospodáriaca s peniazmi od mesta, dvojpercentnej dane a malých darov od ľudí. A s každým eurom treba narábať mimoriadne opatrne, lebo ich niet. Pre útulok aj jedno euro niekedy znamená záchranu psieho života.

Vráťme sa najskôr k úplným začiatkom útulku Nádej. S koľkými ľuďmi ste túto aktivitu rozbiehali?

Zo začiatku nás bolo možno aj dvadsať dobrovoľníkov. Úplne prvým spolupracovníkom bol ochranár z Nového Mesta nad Váhom Peter Nováčik. On bol veľkou posilou. Riešil papierovanie po úradoch a ja som zháňala pre útulok brigádnikov. Po prvej brigáde bolo dobrovoľníkov už možno iba jedenásť a na ďalšej sme boli iba štyria. Nakoniec zostal v úplných začiatkoch útulku ešte v priestoroch na Trenčianskej ulici pán Podhradský, Peter Nováčik a ja.

Ako to fungovalo s finančným zabezpečením zamestnancov od roku 2000, keď ste začínali?

V začiatkoch to bolo omnoho lepšie s dobrovoľníkmi. Veľa ľudí chodievalo psov venčiť či pomôcť s rôznymi prácami do útulku. Najmä Lenka Búziková, ktorá vtedy u nás pracovala na trvalý pomer, pritiahla mnoho mladých ľudí. Keď sme útulok vybudovali a mali v ňom psov, začali prúdiť aj finančné príspevky z mesta, hoci toho nebolo veľa. Nemali sme vtedy ešte budovu, ale iba jednu unimobunku. Energiu sme nespotrebovali takmer žiadnu a vodu sme mali pôvodne zo studne. Náklady boli najmä na krmivo a veterinárnu starostlivosť.

Spomínate jednu trvalú zamestnankyňu a jej kamarátov – dobrovoľníkov. Pracoval v útulku aj niekto ďalší?

Ostatní pracovníci prišli zvyčajne prostredníctvom úradu práce, ktorý ich platil. Preto sme nemali ani náklady na mzdy. Boli to najmä aktivační pracovníci. Fungovalo to celkom fajn. Čím však roky pribúdali, tým sa situácia zhoršovala.

Prečo sa situácia zhoršila?

Po prechode útulku z Trenčianskej ulice do nových priestorov na Tehelnej ulici sme začali zápasiť s omnoho väčšími finančnými nákladmi. Mohli sme prijať podstatne viac psov, ktorí si vyžadovali starostlivosť väčšieho počtu zamestnancov. Viac sme začali platiť za krmivo a aj za veterinárne služby. Rástli náklady na mzdy a takmer úplne sa vytratili dobrovoľnící. Prišli skutočne iba sporadicky. A prestali u nás pracovať aj aktivační zamestnanci nasmerovaní z úradu práce.

Z akého dôvodu k vám prestali prúdiť aktivační pracovníci?

Bol to vtedy zrejme celoslovenský problém. Opatrovatelia z radov aktivačných zamestnancov mohli chodievať pomáhať už iba ľuďom. Ich práca sa psov už netýkala. Bolo to isté obdobie, čo k nám aktivační zamestnanci nechodili. Prosila som vtedy mesto, aby nám zvýšili finančnú dotáciu. Nevychádzalo nám to. Bývalý novomestský primátor Jozef Trstenský nám vyšiel v ústrety a nejaké financie vtedy pridal, za čo jemu a niektorým mestským poslancom ďakujem.

Zmenila sa v súčasnosti v tomto smere nejako situácia s aktivačnými pracovníkmi?

Znovu sa vrátila z ministerstva práce možnosť (cez projekty), že aktivační pracovníci môžu ísť pracovať aj do útulku, ak si sami túto možnosť vyberú. Problém je v tom, že ako si môžu túto možnosť vybrať, keď na dotazníku z ministerstva taká možnosť neexistuje. Nezamestnaní ani nevedia a netušia, že si môžu vybrať aj útulok pre psíkov.

Máte výhrady aj k finančnej motivácii pracovníkov pre aktivačné práce?

V spoločnosti je veľmi zlá finančná motivácia zhora. Niektorí nezamestnaní ľudia budú radšej sedieť doma. Prečo by išli niekde robiť, keď z úradu práce dostanú bez vykonávania aktivačných prác takú sumu, že sa im ísť pracovať do útulku ani neoplatí. Štát plače, že nie sú zamestnanci a úrady práce sú pritom plné. Tak kde je chyba? Zlá motivácia. Za sedenie doma má nezamestnaný také finančné dávky, že nevidí dôvod, aby išiel robiť ako aktivačný.

Nájde sa aj nejaký ďalší iný pomocník z iných zdrojov?

Raz za čas príde niekto na verejnoprospešné práce, ktoré mu nadelil súd. Pomáha to. Niektorí ľudia si po častiach musia odrobiť napríklad aj 120 hodín. Nie sú to problémoví ľudia a túžia si tie hodiny čo najskôr odrobiť. Sú to chlapi, ktorí vedia pomôcť.