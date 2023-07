Spustili obnovu podchodu v centre Trenčína. Bývalé stánky úplne odstránia, premaľujú i umelecké diela

Obnovu chcú dokončiť do konca budúceho augusta.

TRENČÍN. Trenčianska radnica začala v týchto dňoch s obnovou podchodu v blízkosti hotela Elizabeth.

Mnohé prvky, ako bývalé obchodné stánky, natrvalo odstránia. Iné čaká obnova, alebo úplná výmena.

Úpravou prejdú i umelecké maľby, ktoré roky podchod zdobili.

Tie nahradia nové graffiti obrazy, ktoré tvorili umelci nielen zo Slovenska, ale i z Česka. Celkovú obnovu mesto plánuje ukončiť do budúceho augusta.

Stánky chceli v minulosti prenajať

V podchode momentálne odstraňujú bývalé obchodné prevádzky a stánky, ktoré tam fungovali pred viacerými rokmi. Informovala o tom Erika Ságová, hovorkyňa mesta Trenčín.

„Následne budeme podchod čistiť vrátane výťahov, budeme maľovať, vymeníme strop, osvetlenie i elektroinštaláciu. Aktuálne riešime i projektovú dokumentáciu, ktorá sa bude týkať presklenia vstupu do podchodu zo strany parku,“ vymenovala.

Presklenie na druhej strane podchodu bude podobné tomu, ktoré už v rámci podchodu vybudovali v roku 2012.

„Pristúpime k tomu istému kroku aj na druhej strane. Budeme radi, keď tú realizáciu zvládneme v budúcom roku. Otázne je, či to prejde pri schvaľovaní rozpočtu na budúci rok. Toto je náš plán,“ vysvetlila hovorkyňa.

Ságová zároveň priblížila, že kým sa do tejto investičnej akcie pustili, pred niekoľkými rokmi sa snažili dať priestory bývalých stánkov do prenájmu reálnym záujemcom.

„Nikdy k tomu v skutočnosti nedošlo. Potom sme zvažovali i to, že stánky sami zrekonštruujeme, ale keď sme posúdili všetky technické, vlhkostné a statické parametre, tak to vyšlo tak, že je to finančne nerentabilné. Rozhodli sme sa teda pre tento variant. Prvé ohlasy obyvateľov sú také, že sme sa rozhodli správne,“ uviedla.

Ako dodala, pôjde o investíciu takmer 68 000 eur z mestského rozpočtu.