Spoločnosť Yanfeng rozšírila svoje technické centrum v Trenčíne

Patrí k dvom hlavným európskym výskumným a vývojovým pracoviskám čínskej spoločnosti Yanfeng.

Technické centrum spoločnosti Yanfeng v Trenčíne rozšírilo svoje kapacity o ďalšie laboratóriá určené na testovanie volantov a modulov airbagov. Doplnilo tak od roku 2016 budované testovacie laboratórium, ktoré sa zameriava na testovanie prístrojových dosiek, dverných panelov a stredové konzoly, ktoré vyrábajú a v Trenčíne vyvíjajú pre popredné svetové automobilky. Posledná investícia vo výške viac ako 2,5 milióna eur zabezpečí trenčianskemu technickému centru možnosť otestovať interiérové komponenty tak, aby boli funkčné a bezpečné aj v najextrémnejších podmienkach a pomáhali zachraňovať ľudské životy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Výrobky musia spĺňať najvyššie štandardy kvality

Spoločnosť Yanfeng, popredný svetový dodávateľ pre automobilový priemysel so zameraním na interiér, exteriér, sedadlá, elektroniku pre kokpit a systémy pasívnej bezpečnosti, zamestnáva po celom svete viac ako 60-tisíc ľudí. Technický tím tvorí vyše 4 000 expertov v dvanástich výskumných a vývojových centrách, trenčianske centrum zamestnáva zhruba 180 ľudí. Nová investícia, prevyšujúca hodnotu 2,5 milióna eur, prináša podľa vedúcej inžinierky technického centra Daniely Bystrickej nové možnosti, ako posunúť hranice testovania opäť o niečo ďalej a byť pritom efektívny.

Trenčín zároveň dostal možnosť participovať na procesoch, ktoré boli doteraz výsadou len v domovskej Číne. „Ako sme od roku 2016 začali s testingom, preinvestovali sme okolo osem miliónov eur. Posledná investícia nám umožnila rozšíriť testovanie dielov, ktoré sa týkajú systémov pre pasívnu bezpečnosť - Passive Safety Systems, teda airbagov a volantov. Inštalovali me tak do zariadení na testovanie týchto systémov, ktoré vyrábame v našom závode v Kragujevaci. Ide o rôzne typy zariadení, ako sú napríklad ďalšie klimatické komory, prachová komora, komora na soľnú hmlu a mnohé ďalšie testovacie stanice,“ priblížila. Správna validácia a testovanie je podľa jej slov mimoriadne dôležité, keďže moduly airbagov a volanty sú kľúčové pre bezpečnosť ako vodiča, tak spolucestujúcich. „Platí to pre airbagy, ktoré fungujú len raz, ako aj pre volanty, ktoré musia fungovať nepretržite každý deň. To znamená, že naše výrobky musia spĺňať najvyššie štandardy kvality a dokonale fungovať,“ upozornila hlavná inžinierka s tým, že spoločnosť Yanfeng sa zaviazala dodržiavať kultúru takzvanej nulovej chybovosti s cieľom zabezpečiť, aby každý komponent systému pasívnej bezpečnosti fungoval vždy stopercentne.

Zameriavajú sa na každú drobnosť

Testy, ktorým podliehajú systémy pasívnej bezpečnosti v Trenčíne, sú komplexné. Vďaka špeciálnym komorám a ostatným špičkovým technickým zariadeniam možno vykonávať validáciu produktov a ich komponentov z hľadiska bezpečnosti, odolnosti, environmentálnych vplyvov, vibrácií, vzhľadu, materiálu a emisií. Podľa Daniely Bystrickej sú extrémnymi podmienkami teploty od mínus 40 stupňov Celzia po 120 stupňov Celzia, ktorým sú vystavené komponenty v klimatických komorách, prínosné sú aj skúšky odolnosti voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom či skúšky starnutia. Tie sa aplikujú pre zabezpečenie toho, aby komponenty vyrobené spoločnosťou Yanfeng spĺňali najprísnejšie požiadavky. Z pohľadu vodiča či spolujazdca môže byť veľmi zaujímavý aj takzvaný odor test. „Predstavte si, že si kúpite nové auto a sadnete si doň a zacítite vôňu ´nového´ interiéru. Tá ale nesmie byť prenikavá a nepríjemná, ale vyvážená vzhľadom na to, že každý zákazník má inak nastavené čuchové vnemy. Preto máme u nás tiež laboratórium na odor testy a testerov, ktorých citlivosť pravidelne kontrolujeme. Títo vyškolení zamestnanci vyhodnocujú nielen to, čo cítia, ale aj ako intenzívne to cítia, aby vôňa v interiéri nespôsobila niekomu napríklad bolesť hlavy.“

Ďalšou skúškou, ktorou musia komponenty prejsť, je prachová skúška. „Počas nej kontaminujeme airbagový modul pieskom z Arizony. Je veľmi jemný a prenikne do každej škáry. Ide o to, že samotný airbagový modul má pomerne dosť rôznych otvorov a tento piesok, či lepšie povedané prach, sa môže dostať dovnútra a tým zmeniť jeho funkcionalitu. Keďže ide o dôležitý bezpečnostný prvok, je veľmi dôležité, aby ani taký prach neovplyvnil jeho funkcionalitu,“ doplnila hlavná inžinierka spoločnosti Yanfeng v Trenčíne.

Zakladajú si na spolupráci s univerzitami

Pod strechou spoločnosti v Trenčíne okrem testovania systémov pasívnej bezpečnosti prebieha už dlhodobo vývoj a testovanie dverných panelov, prístrojových dosiek, stredových konzol a elektroniky. Podľa hlavného inžiniera technického centra Loranta Szabadosa dnes v Trenčíne majú 180 interných zamestnancov, z toho takmer 100 zamestnancov pracuje na oddelení vývoja - Product Development. K súčasným zamestnancom priebežne hľadajú ďalších, dôvodom sú nové projekty ako reakcia na rastúci dopyt zo strany zákazníkov. Aj preto spoločnosť aktívne spolupracuje s technickými fakultami univerzít od Trenčína cez Púchov, Žilinu, Nitru, Zvolen až po Prešov a Košice, Bratislavu nevynímajúc. „Hľadáme najmä inžinierov zameraných na strojárenstvo, nemusia to byť ale vyslovene strojári, na určitých oddeleniach potrebujeme skôr materiálovo orientovaných expertov. Dôležité je, aby mal človek ochotu naučiť sa u nás niečomu novému, keďže na univerzitách sa konštruovaniu a výrobe plastov venujú stále len veľmi okrajovo.

My ich naučíme všetko o tom, ako plasty fungujú, ako sa s nimi narába a naučia sa ich aj navrhovať v CAD systémoch,“ zhrnul Szabados a doplnil, že navrhovanie estetických plastových dielcov možno dnes označiť za vedu a umenie zároveň. „Ide o naozajstnú vedu, keď si vezmete, že všetky vlastnosti dokážete ovplyvniť výberom materiálov, ale aj dizajnom samotnej súčiastky. Naozaj veľký rozdiel spraví to, ak na nejaký komponent navrhnete z jednej strany rebrovanie, dôležitá je aj hrúbka materiálov, ktorá ovplyvňuje zatekanie plastu pri vstrekovaní v lise a zabezpečuje tiež jeho funkčnosť, aby sa dokázal riadene zdeformovať, ale sa nezlomil. Všetky tie detaily dávajú dohromady know-how, ktoré je potrebné na to, aby sme správne navrhli stopercentne funkčnú súčiastku a ideálne za čo najmenej peňazí, tak ako to vyžadujú automobilky,“ upozornil Lorant Szabados. Na oddelení testovania zas majú podľa Daniely Bystrickej otvorené dvere absolventi technických škôl so zameraním na materiály, uplatnenie si v Yanfengu nájdu aj chemici. „Okrem univerzít rozbiehame spoluprácu aj so strednými odbornými školami v Novom Meste nad Váhom a Dubnici nad Váhom. Hľadáme šikovných mladých ľudí a talenty si, samozrejme, vieme vychovať v rámci interného procesu celoživotného vzdelávania, Yanfeng inžinierskej akadémie. Zamestnanci majú pritom u nás mnohé výhody, ktoré robia z Yanfengu spoločnosť, ktorej na svojich ľuďoch záleží, môžu profesijne aj osobnostne rásť a zároveň sa vzdelávať. Tento rast je dôležitý aj pre mňa osobne, keďže tu pôsobím už od absolvovania vysokej školy v roku 2004,“ skonštatovala hlavná inžinierka. Súhlasí s ňou aj Szabados. „Obrovskou výhodou pre nových ľudí je, že ich zaškolíme do tajov plastáriny a konštrukcie áut svetových značiek a budú pôsobiť v mladom kolektíve, ktorý neustále rastie. Spoločnosť zároveň ponúka možnosť fungovať v hybridnom homeoffice, zamestnanci okrem toho majú možnosť cestovať, podporujeme aj rozvoj ich jazykových zručnosti, poskytujem zdarma jazykové kurzy v angličtine a nemčine, a to v rámci pracovného času. Motivačným je určite aj trinásty plat a možnosť byť pri vývoji niečoho nového, čo bude súčasťou áut až o niekoľko rokov. Dvere máme otvorené, stačí sa ozvať,“ dodal Szabados.