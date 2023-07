Kúpanie vo voľnej prírode sa teší čoraz väčšej obľube. Na výber je more aj potok

Kam k vode v Trenčianskom kraji.

Prinášame overené tipy na vodné plochy a kúpaliská v Trenčianskom kraji, kde môžete stráviť príjemné letné chvíle.

Krásna Ves je jediná obec v okrese Bánovce nad Bebravou, ktorá má svoje vlastné prírodné kúpalisko. Kúpalisko sa nachádza na okraji obce smerom na obec Motešice vedľa futbalového a multifunkčného ihriska. Vstup do areálu je bezplatný a časovo neobmedzený. Kúpanie je na vlastné riziko. V areáli sa nachádza detské ihrisko a posedenie pri ohnisku s možnosťou opekania. Taktiež je možné v areáli stanovať.

Podľa starostu obce, Milana Došeka, kúpalisko v minulosti slúžilo hlavne ako požiarna nádrž. „V papieroch to máme evidované ako požiarnu nádrž, no myslím si, že v tých 60-tych a 70-tych rokoch to stavali so zámerom vybudovať v obci kúpalisko,“ priblížil okolnosti jeho vzniku.

Vodnú nádrž spravujú hasiči i v súčasnosti. „Obecné zastupiteľstvo tento priestor pridelilo hasičom. Nikdy sa tam nevyberalo vstupné. Ako obec sme v okolí vybudovali multifunkčné ihrisko, aby to slúžilo aj ako oddychová zóna,“ vysvetlil starosta.

Ako ďalej povedal, v minulosti obci s čistením bazénu pomáhala aj vodárenská spoločnosť, ktorá im poskytovala dezinfekčné prostriedky.

To, či sa budú môcť obyvatelia obce na prírodnom kúpalisku kúpať aj tento rok, závisí od počasia.

„Funguje to tak, že keď príde prvý veľký dážď, tak tá voda zostane hneď znečistená. Vždy keď výdatnejšie zaprší, tak sa musí nádrž znovu napustiť,“ povedal.

Hoci vodnú nádrž v súčasnosti využívajú v obci primárne ako kúpalisko, stále ho na svoje účely môžu používať aj hasiči.

„Je to veľmi dobrý zdroj vody aj na hasenie. V minulosti sme mali nejaké incidenty a lesné požiare, kedy sme odtiaľ čerpali vodu na hasenie. Začína tam byť už, ale problém, lebo hasiči už majú tak citlivé zaradenia, že už nemôžu čerpať vodu ani z toku,“ povedal Došek.

Na strednom Považí máte veľa možností na osvieženie. Ľudia s obľubou využívajú miestne potoky a prírodné jazerá, kde nie je žiadne vstupné a ani regulácia. Hrozí však riziko úrazu alebo dokonca tragédie, kedy nie je žiadny záchranár v blízkosti.

Ak dávate prednosť organizovanému areálu na letné radovánky pri vode, v okolí Považskej Bystrice si môžete vybrať z dvoch možností. Letné kúpalisko priamo v širšom centre mesta ponúka klasické bazény s chemicky ošetrenou vodou a služby na úrovni stravovania a iných športových aktivít.

Ďalšia možnosť je športový areál v prostredí pod Hradom Bystrica, ktoré je stále viac obľúbené aj pre svoj charakter. Kúpanie v jazere je však len na vlastné riziko.

Populárne je kúpanie vo voľnej prírode

Obľúbené vodné plochyna kúpanie na Považí Podhradské More

Štrkoviská pod diaľnicou D1

Sútok Papradnianky a Váhu v Podvaží Zakvášov - Domanižanka

Stavnica na konci obce Papradno smerom na Podjavorník

Vodná nádrž Beňov

Ilavské Jazerá

Jazerá v Prejte

Jazerá v Dulove

Jama Pod Vápčom - Horná Poruba

Letné kúpaliská s chlórovanými bazénmi sú obľúbené najmä v mestách. V posledných rokoch sa však stále viac šíri fenomén „otužilcov“ a kúpanie v prírodných vodných plochách a tiež potokoch a riekach.

Miesta, ktoré otužilci využívajú počas zimy sú však v lete ešte viac zaplnené. Najznámejšie a najviac navštevované miesto na otužovanie v považskobystrickom regióne je Podhradské more. To je aj "domácou základňou" klubu otužilcov z okolia Považskej Bystrice.

Milovníci prírodných kúpalísk chodievajú aj na štrkoviská, vybágrované plochy trochu ďalej od Podhradského mora smerom na Bytču.

Otužilci využívajú aj tečúcu vodu v potokoch a riekach. Obľúbené miesto je v Podvaží, kde sa Papradnianka vlieva do Váhu. Ďalšie vychytené miesto na rieke je v Zakvášove, na konci sídliska v Domanižanke, tesne za mostom.