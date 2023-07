Šéf Pohody Michal Kaščák: Dúfam, že hrôza, ktorej čelia Ukrajinci, skončí čo najskôr

Priestor tu dostali organizácie a dobrovoľníci pomáhajúci Ukrajine.

Šéfredaktor - MY Trenčín

TRENČÍN. Priestor na tohtoročnej Pohode dostali okrem viacerých ukrajinských hudobníkov aj ľudia a organizácie pomáhajúce nášmu východnému susedovi. Medzi nimi sú aj dobrovoľníci z občianskej iniciatívy Liptov Pre Ukrajinu. Tí podávajú pomocnú ruku nepretržite od 26. februára 2022 civilným obyvateľom a vojakom.

Už viac ako dvadsaťkrát zorganizovali konvoje s humanitárnou pomocou. Cez zakarpatské dobrovoľnícke združenie sa dostáva priamo do bojových línií, ako aj do miest a obcí, ktoré sú najviac ostreľované a bombardované ruskou armádou.

Namiesto hygienických potrieb pozorovacie drony

Dobrovoľníkov z iniciatívy Liptov pre Ukrajinu pozval na Pohodu samotný šéf festivalu Michal Kaščák. Podľa neho mnohí z jeho kolegov a kolegýň sa z dôvodu ruskej agresie museli zmeniť z hudobných promotérov na organizátorov humanitárnej pomoc. Niektorí z nich pôsobia dodnes na fronte.

„Takmer všetci, ak nie úplne všetci, sú veľmi tvrdo zasiahnutí vojnou. My si to všímame a upozorňujeme na to. Ukrajinská hudobná scéna je vynikajúca a keďže sme multižánrovým festivalom, prišlo nám okrem hudobníkov úplne prirodzené dať priestor aj neziskovým organizáciám a dobrovoľníkom,“ upozornil Kaščák.

Na letisku sa tak mohli návštevníci festivalu zastaviť v stanoch All 4 Ukraine, Mier Ukrajine, Music Saves Ukraine a Liptov pre Ukrajinu. „Páči sa mi, že vďaka Liptákom tu máme zastúpené regióny. Špeciálne, že sú to ľudia z hudobnej brandže, ktorí vozia humanitárnu pomoc,“ skonštatoval šéf Pohody s tým, že Liptáci pomáhajú od tretieho dňa vojny.