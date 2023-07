Vážim si, keď ľudia prídu na môj koncert pri takom množstve lákadiel, hovorí Nina Kohout

Trenčianska speváčka a hudobníčka vystupuje po roku opäť na Pohode.

Ako tínedžerka sa odvážila spraviť najväčší krok života a ten po troch rokoch neľutuje. Speváčka a skladateľka Nina Kohout z Trenčína je dnes absolventkou dvojročného štúdia na londýnskej hudobnej škole The BRIT School, ktorú navštevovali aj Adele či Amy Winehouse. Aktuálne pokračuje na štúdiu hudobnej produkcie na univerzite v britskom Brightone, kde aj žije.

V roku 2020 získala titul Objav roka v ankete Radio_Head Awards, vlani vydala svoje debutové EP Pandemonium. Nahrávka zaznamenala pozitívny ohlas v domácich, aj zahraničných médiách, jej skladba Moonlight zaznela dokonca aj na frekvenciách amerického rádia KEXP.

Trenčianka má za sebou britské aj slovenské turné, v lete však počet koncertov obmedzila na minimum, jedným z dôvodov sú práce na debutovom albume. Viac už mladá speváčka porozprávala na domácom festivale Pohoda, kde po roku opäť vystúpila.

Ako sedemnásťročná ste opustili Slovensko a odišli študovať na londýnsku The Brit School, ako to hodnotíte s odstupom troch rokov?

Bol to obrovský mentálny skok asi ako pre každého, kto odíde do zahraničia, a s tým je spojená aj vnútorná transformácia. Už vtedy som akoby tušila, že sa posuniem niekam úplne inde a dnes vidím, že keby zostanem na Slovensku, som iný človek, čo platí aj pre moju tvorbu.

Čomu to pripisujete?

Atmosféra Londýna ako aj školy samotnej veľmi prehĺbila moje hudobné vnímanie a to mi umožnilo experimentovať. Mám pocit, že na Slovensku som bola v tomto vnútorne limitovaná a keď som prišla do prostredia rôznorodých kreatívnych ľudí, vnútorne mi to dovolilo preskúmať všetky hudobné farby, ktoré chcem skúmať.

Odkiaľ pochádzali vaši spolužiaci?

Keď som bola v Londýne, škola bola sústredená najmä na Britov, v jednom ročníku pôsobili maximálne dvaja zahraniční študenti, v mojej triede som bola dokonca jediný takýto študent. Na univerzite v Brightone je nás v pomere s domácimi stále menej, no už je to v rámci národností rôznorodejšie.

V Brightone aktuálne žijete a študujete. Je lepším miestom pre život ako Londýn?

Usadiť sa v Londýne, to som si nevedela predstaviť, ale v prípade Brightonu som bola hneď od prvého momentu v úžase. Je to mesto, kde sa slobodne premýšľa a kde sa cítim úplne slobodná vo všetkom čo robím, či už hudobne alebo osobne. Je pre mňa tak príťažlivé, že nemám úplne potrebu domova možno tak veľkú, ako keď som mala 17 rokov. V meste sa snažím aj čo najviac hrávať a určite v ňom plánujem zostať aj v horizonte najbližších rokov.

V posledných mesiacoch ste absolvovali ako britské turné, tak koncertovanie po viacerých slovenských mestách. Za azda najzaujímavejšie možno označiť vystúpenie na pozvanie prezidentky Zuzany Čaputovej na udeľovaní štátnych vyznamenaní. Aké ste mali pocity?