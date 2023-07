Pesničkár Zabiť Františka: Najkrajší stage na Pohode mala Tepláreň, hrať na ňom bola pre mňa pocta

Na festival sa snažil dostať desať rokov.

Alt-folkový pesničkár, ktorý vystupuje pod pseudonymom Zabiť Františka, odohral svoj koncert na tohtoročnej Pohode práve v období, kedy prestal počítať s tým, že by sa mu raz na tomto festivale podarilo zahrať.

Na trenčianskom letisku predviedol svoju tvorbu, ktorá balansuje na rozmedzí snového hudobno-vokálneho prejavu a vrstevnatých textov, v ktorých sa pesničkár nebojí otvoriť i svoje zraniteľné miesta a osobné emócie.

V rozhovore načrtol, čo môžeme očakávať od jeho budúcej tvorby, prečo presedlal na elektrickú gitaru, aké sú jeho vplyvy, ako vníma hranie na Tepláreň stage, ale priblížil i to, či môžeme čakať reunion jeho predošlej kapely The Kowal Chicks, ktorá bola v minulosti nominovaná na ocenenie Radio_head awards.

Hranie na Pohode ste mali medzi svojimi životnými miľníkmi. Aký je to pocit v kontexte toho, že sa vám to napokon splnilo?

Pocit to bol veľmi príjemný, hlavne priamo vo chvíli, keď som sa od Michala pred ich koncertom s Vydrapená Bužírka Punk System v mojom domácom Brne dozvedel, že sa to bude diať. Čistá radosť do pár dní opadla, ale ostal doteraz trvajúci pocit zadosťučinenia.

Na festival Pohoda som sa snažil dostať hrať desať rokov a podarilo sa mi to až v dobe, kedy som o to prestal toľko stáť, a v podstate prestal počítať, že sa to niekedy stane.

Vystúpili ste na stage, ktorý na festivale mala Tepláreň. Máte s LGBTI+ komunitou nejaké osobné spojenie?

Nie som príliš kolektívna bytosť, skôr večný solitér, ale vyplývajúc z definície som súčasťou LGBTI+ komunity. Hrať na Tepláreň stage bola pre mňa hlavne veľká pocta. Jednak v kontexte toho, čo miesta ako Tepláreň hodnotovo reprezentujú, v druhom rade preto, že išlo o úplne najkrajší stage.

Váš rovnomenný debutový album vyšiel ešte v marci 2021. Ako ho vnímate s odstupom času, môžeme v blízkej budúcnosti očakávať jeho pokračovanie?

Môj debut vnímam s odstupom času stále pozitívne. Je presne taký, aký som chcel a aký musel byť s ohľadom na dobu, v ktorej vznikal. Nie je veľkým tajomstvom, že po večeroch pracujem na jeho pokračovaní, ktoré by som chcel vydať na jar.