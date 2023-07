Polícia spravila všetko, čo sa dalo, tvrdí Hamran v prípade zavraženej ženy. Rodina si myslí opak

Vrah mal Andreu ohrozovať už niekoľko rokov.

DUBNICA NAD VÁHOM. Rodina zavraždenej Andrey B. z Dubnice nad Váhom na internete uviedla, že jej vrah Ján M. ju ohrozoval už niekoľko rokov, no polícia i napriek tomu podľa nich nekonala adekvátne k závážnosti situácie.

Policajný prezident Štefan Hamran však na nedávnej tlačovej konferencii informoval verejnosť o tom, že policajný zbor konal v tomto prípade v rámci svojich zákonných možností, zároveň priblížil i časovú os a priebeh celého prípadu, od jeho genézy.

Psychologička zároveň poukázala na to, že osoby, ktoré sa ocitnú v podobnej situácii, ako zavraždená Andrea B., by nikdy nemali konať na vlastnú päsť, skôr by mali vytvárať väčší tlak na stranu polície, v prípade potreby i opakovane.

Ohrozoval ju dva roky

Tragickú udalosť komentovala deň po čine na sociálnej sieti i sestra zavraždenej Andrey, Kristína.

„Včera jeden psychopat brutálne zavraždil moju sestru keď šla ráno do práce. Trápil ju a moju rodinu viac ako dva roky. Lebo polícia, ktorá má pomáhať a chrániť, nepomáha a nechráni. Niektorí príslušníci policajného zboru si neplnia svoje povinnosti,“ napísala.

V príspevku taktiež uviedla, že polícia prípad jej sestry mala dlhodobo zľahčovať.

„Zo strany polície tu ide o nedbalosť, o hrubé porušenie našich práv. Hlavne, že sa dbá na práva páchateľov. Keď sme boli pred rokom a pol na výsluchu, vyšetrovateľovi prišli moje slová smiešne,“ povedala s tým, že policajt údajne jej výpoveď porovnával so scénou z filmu.

Páchateľ bol podľa jej príspevku nenápadný a na prvý pohľad neškodný, milý mladý muž.

„Herec bol výborný. Sofistikovaný. Po opakovaných výsluchoch a návštevách polície, keď sme ich urgovali, že nekonajú, nám bolo povedané, že sestra nie je pani prezidentka, aby ju ochraňovali,“ podotkla v statuse.

Kristína taktiež poukázala na to, že polícia nebola schopná páchateľa donútiť, aby sa dostavil na výsluch.

„Polícia nebola schopná pred rokom obťažovateľa donútiť, aby sa dostavil na výsluch! Museli ho chytiť spoločne všetci štyria švagrovia a volať polícii, že ho majú, nech si po neho prídu. To je hanba,“ dodala.

Spravili všetko, čo bolo v ich možnostiach

Podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana konali príslušníci Policajného zboru v súvislosti s Jánom M., podozrivým z úkladnej vraždy ženy v Dubnici nad Váhom, v rámci svojich zákonných možností.