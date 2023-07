Muž sa žene vyhrážal zabitím. S útokmi prestal, až keď mu šesťročný syn povedal, že si po neho prídu policajti

O ďalšom osude obvineného rozhodne súd.

TRENČÍN. Vyšetrovateľ z Trenčína obvinil 34 ročného muža z prečinu Nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom Nebezpečné vyhrážanie a prečinom Marenie výkonu úradného rozhodnutia. Trenčianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že obvinený porušil zákaz uložený mu Trestným rozkazom súdu. Zákaz spočíval v tom, že sa nemohol akoukoľvek formou kontaktovať s bývalou partnerkou s výnimkou vecí ohľadne rodičovských práv a povinností k ich maloletému synovi. Zároveň sa k nej nemohol priblížiť na vzdialenosť menšiu ako 5 metrov a taktiež sa nemohol zdržiavať v blízkosti jej trvalého bydliska.

Muž však nemal súdom uložený zákaz rešpektovať. Ženu mal opakovane kontaktovať. Žiadal od nej, aby sa k nemu nasťahovala, pričom k tomuto ju mal prinútiť tak, že sa jej vyhrážal tým, že inak už neuvidí svojho syna.

Poškodená sa k mužovi nasťahovala. Odvtedy jej pravidelne telefonuje 2-3 krát za hodinu prostredníctvom mobilnej aplikácie. Od ženy má požadovať, aby zapla video hovor a ukázala mu, kde sa nachádza a čo práve robí. Taktiež ju niekoľkokrát denne kontaktuje aj prostredníctvom SMS správ.

Agresívne správanie muža vyvrcholilo počas ich spoločnej cesty z Popradu, kde sa s nimi vo vozidle nachádzal aj ich maloletý 6 ročný syn. Počas hádky vo vozidle sa mal obvinený žene opakovane vyhrážať zabitím. Taktiež ju chytil za zápästie a triasol ňou. Následne ju chytil za nohavice, ktoré jej roztrhol, na čo spadla zo sedadla. Žene mal povedať slová: ,,Zmlátim ťa tak, že ťa vlastná matka nespozná“.

Následne zašiel s vozidlom na poľnú cestu, kde zastavil a prikázal jej, aby vystúpila. Vystrašená žena si vonku so synom v náručí sadla na zem. Chlapček sa mal mamy zastať a svojmu otcovi povedať, že za toto ho prídu zobrať policajti. Na to sa muž ukľudnil a žene a synovi prikázal opäť sadnúť do auta, pričom spoločne prišli domov.

Poškodená potom ako jej to situácia dovolila požiadala políciu o pomoc. Policajti muža obmedzili na osobnej slobode a umiestnili v cele policajného zaistenia. Zároveň prokurátorovi podali podnet na väzobné stíhanie obvineného.

