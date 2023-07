Seniori sa musia vysťahovať z obytného domu, niektorí nemajú kam ísť. Mesto im dalo čas do septembra

Obytný dom podľa mesta nie je bezpečný.

TRENČIANSKE TEPLICE. Mesto Trenčianske Teplice predĺžilo obyvateľom obytného domu na Hurbanovej ulici zmluvu už len do septembra.

Pôvodne mali dôchodcovia budovu opustiť už v júni, napokon v nej môžu zostať už len posledné tri mesiace.

Hoci niektorí seniori zmluvu podpísali a plánujú si nájsť náhradné bývanie, iní s rozhodnutím mesta nesúhlasia a budovu neplánujú opustiť i napriek tomu, že podľa radnice nie je dom naďalej bezpečný na bývanie.

Posledné predĺženie

Mesto Trenčianske Teplice pristúpilo k tomu, že obyvateľom obytného domu na Hurbanovej ulici predĺžili nájomné zmluvy po vzájomnej dohode. K tej dospeli na stretnutí, na ktorom sa zišli všetci obyvatelia dotknutého objektu.

„Došlo k dohode, že zmluvy budú predĺžené do konca septembra 2023. Situácia je teraz taká, že sedem nájomníkov podpísalo tieto zmluvy a súhlasili s predĺžením. Jedna nájomníčka nepodpísala, tam sa bude pravdepodobne situácia ešte nejako riešiť a vysvetľovať to, aké sú riziká, pretože ak to nepodpíše, bude musieť opustiť objekt,“ vysvetlila Barbora Zajačková z oddelenia komunikácie mesta Trenčianske Teplice.

Dvaja obyvatelia sa už podľa jej slov medzičasom odsťahovali.

„Je to úplne platná nájomná zmluva. Predlžovaná bola preto, lebo ak ideme hlbšie do histórie, tak objekt bol zariadením sociálnych služieb. Tento status mu bol odňatý a tým pádom mesto už nemalo povinnosť poskytovať ho ako nájomné byty. Keďže nastala i situácia súvisiaca s covidom, tak tie zmluvy boli neustále predlžované, o čom nájomníci po celý čas vedeli, že je to len dočasné, na dobu určitú,“ ozrejmila.