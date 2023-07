Stereotyp a strata motivácie? Nová liga bude pre nás osviežením, hovorí Martinák

Rozhovor s hrajúcim manažérom TJ Slovan Dolná Poruba Petrom Martinákom.

Dolná Poruba skončila v tabuľke VIII. ligy Sever druhá. Následne úspešne zvládla barážový duel proti Čachticiam. Aký bol ostatný ročník v podaní Slovana?

V konečnom výsledku úspešný a postupový. Úspech sa však rodil ťažko. Najmä v jarnej časti sme nebojovali so súpermi iba na ihrisku, ale vplyvom zranení aj sami so sebou. Za posledné roky si nepamätám takú výraznú maródku. Do toho sa pridali aj zdravotné problémy trénera Pavla Kapka, ktorý sa na lavičke neobjavil dlhú dobu. Postup sme venovali aj jemu. Veríme, že sa čoskoro medzi nás vráti v plnej sile.

Po hernej stránke ste boli spokojní?

Pozeral som si spätne naše štatistiky za ostatné roky a prakticky každý rok sme hrali v súťaži o špicu. Po hernej stránke dlhodobo veľa nemeníme. Výkony sme udržiavali na konštantnej úrovni.

Skloňovalo sa u vás slovo postup?

Odkedy sme pred viac ako desiatimi rokmi vypadli z najvyššej oblastnej súťaži, nebavili sme sa o ňom. Samozrejme, vyskytli sa reči, že by sa už patrilo vrátiť späť do VII. ligy. Ako vedenie klubu sme sa tomu nebránili, ale ak sa to malo podariť, tak nie nasilu. Našim cieľom vždy bolo hrať o špicu tabuľky. Nešli sme si iba alibisticky zahrať futbal. Vždy nastupujeme s cieľom pôsobiť na ihrisku aktívne a zvíťaziť. Remizujeme iba v minime zápasov. Zväčša víťazíme, alebo prehráme. Doma aj vonku hráme rovnakým štýlom, čo je niekedy aj naivné a na úkor bodového zisku.

