Muž v obchodnom centre bezdôvodne napadol štyroch ľudí

V Bánovciach nad Bebravou muž v obchodnom dome na oddelení textilu napadol viacero obetí.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Páchateľ sa v obchodnom dome v Bánovciach nad Bebravou správal mimoriadne agresívne. V oddelení s textilom fyzicky napadol 59-ročnú ženu tak, že ju najskôr udrel do pravého ramena a potom odsotil od seba.

Muž následne svoj hnev obrátil proti 18-ročnému dievčaťu, ktoré chytil za pravú ruku a potom od seba odsotil oboma rukami.

Hneď potom pri samoobslužných pokladniach fyzicky napadol 19-ročného muža. Toho päsťou udrel do ľavej časti krku. Následne na to napadol aj 53-ročného muža, ktorého udrel päsťou do tváre, následkom čoho poškodený spadol na zem. Mužovi boli útokom páchateľa spôsobené zranenia tváre v oblasti nosa s doposiaľ nezistenou dobou liečby.

Zamestnanci obchodného domu ihneď privolali na miesto políciu, ktorej sa potvrdili prijaté informácie o tomto skutku, avšak páchateľ z miesta pred príchodom hliadky ušiel.

Policajná hliadka okamžite začala pátrať po páchateľovi podľa jeho opisu. Tohto spozorovala na ulici Záfortňa v Bánovciach nad Bebravou, kde sa muž dal na útek. Policajti ho dobehli a keďže bol agresívny i voči nim a kládol aktívny odpor, za použitia donucovacích prostriedkov muža spacifikovali a obmedzili na osobnej slobode.

Po zadržaní s ním bola vykonaná dychová skúška, ktorá skončila s výsledkom 1,46 promile alkoholu. Muž motív svojho konania pred políciou počas celého trestného konania nevysvetlil. Polícia v Bánovciach nad Bebravou vzniesla obvinenie 25 ročnému mužovi pre prečin Výtržníctvo. Zároveň podala podnet na jeho vzatie do väzby. O tom, či bude obvinený stíhaný väzobne rozhodne v najbližších hodinách súd, informuje polícia na sociálnej sieti.