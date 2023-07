Parkoviská, stanové mestečká a kemp otvoria na festivale Pohoda o deň skôr

Festivalové parkovisko, obe stanové mestečká, Tent Inn, Chatky Inovec a Trenčín (okrem Family Parku), silent camp a karavan parking otvoria pre účastníkov hudobného festivalu Pohoda na trenčianskom letisku o deň skôr, v stredu 5. júla o 18.00 h.

TRENČÍN. Dôvodom je rekonštrukcia jednej z prístupových ciest. Informovalo o tom mesto Trenčín na svojej webovej stránke.

"V oboch stanových mestečkách bude špeciálny program, fungovať budú úschovne, sociálne zariadenia, stánky s jedlom a pitím a zdravotnícke centrá. Centrum festivalu však ostane až do štvrtka uzavreté. Nebude sa dať prechádzať z jedného stanového mestečka do druhého. Celý festivalový areál sa otvorí vo štvrtok (6. 7.) o 14.00 h," informuje radnica.

Mimoriadne vlaky na Pohodu síce železnice nevypravia, ale posilnia v prvých dvoch dňoch festivalu vlakové expresy Tatran z Bratislavy aj z Košíc o tri vozne. Na prepravu z vlakovej stanice v Trenčíne k bránam festivalu bude premávať kyvadlová doprava.

Na festival budú aj tento rok premávať osobitné autobusy Slovak Lines. Už v stredu vyrazia podvečer z Bratislavy, Trnavy a Piešťan, vo štvrtok (6. 7.) z Bratislavy, Trnavy, Piešťan, Banskej Bystrice, Zvolena a Prievidze, v piatok (7. 7.) z Bratislavy, Trnavy a Piešťan.

Príjazd na Pohodu individuálnou cestnou dopravou podľa radnice spomalí rekonštrukcia cesty medzi Drietomou a Mníchovou Lehotou. Na festivalové parkovisko sa z tejto cesty dostanú návštevníci cez Veľké Bierovce a Opatovce. Cesta bude prejazdná len od Trenčianskych Stankoviec v obmedzenom režime, most ponad diaľnicu a Váh nebude prejazdný. Zjazd z diaľnice Chocholná-Velčice bude uzavretý.

Vozidlá idúce z Bratislavy môžu využiť zjazd Lúka a pokračovať na Beckov a Trenčianske Stankovce. Od Žiliny je vhodné použiť zjazd Trenčín - centrum a potom smer k OC Laugaricio s pokračovaním na Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce.

Odchod z festivalu bude pravdepodobne tiež trvať dlhšie. Obe stanové mestečká budú otvorené až do nedele (9. 7.) do 16.00 h, namiesto pôvodného času 12.00 h. Odchod z parkoviska bude možný do 20.00 h namiesto 16.00 h.