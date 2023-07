4. júl 2023 o 9:51 Skovajsa naspäť v Trenčíne: "Prichádzam ako skúsený hráč"

Slovenský futbalista Lukáš Skovajsa sa vrátil do AS Trenčín. Vedenie klubu to oznámilo na svojej oficiálnej webstránke.

TASR Tlačová agentúra