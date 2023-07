Raper Dokkeytino: Preferuje sa ideál krásy. Zároveň ide hore krivka depresií a samovrážd

Novomešťan Ivan Oravec alias raper Dokkeytino pričuchol v USA k surovému americkému rapu. Na slovenskej hip hopovej scéne je čoraz úspešnejší.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Bežné masy obyvateľstva ich zaradili do uzavretej škatuľky. Raperi. Slovní akrobati, v ktorých textoch nechýbajú ani vulgarizmy najhrubšieho zrna. Svojský štýl života, vyjadrovania, obliekania a hlavne hudobného prejavu, ktorý mnohí nemôžu ani cítiť. Na druhej strane množstvo fanúšikov, ktorí ich „žerú“. Možno aj preto, že raperi sa vyjadrujú priamo, bez okolkov, jednoducho na rovinu.

Napísali sme

Napísali sme Umelci spod Mount Everestu priviezli pod Javorinu Snežného muža – Yetiho Čítajte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A keď treba životnú realitu v skladbe okoreniť nadávkou, neváhajú ju použiť. Nebránia sa konfliktu, ale nie je ich prvotnou túžbou. Chcú vyjadriť to, čo vidia a cítia v okolitej spoločnosti, to, čo sa im nepáči, ale aj to, čo milujú. Veľa miesta sa im v súčasnom mainstreame a komerčnej dobe neujde ani na hlavných rádiových vlnách či v novinách a časopisoch. Aj preto sme sa rozprávali s úspešným raperom Dokkeytinom – Novomešťanom Ivanom Oravcom, 27- ročným raperom a hiphopovým producentom, ktorý má na svojom konte už niekoľko albumov.

Začnime textom Luca Brassiho10x Diplom nedala mi škola, brate, ale ulica, ktorého skladbu ste produkovali. Je to tak? Raper = nezvládnuteľný chalan z ulice?

Ulica určite nevychovala všetkých raperov. Ako ktorých. Nie je to žiadna podmienka, nie je to tak vždy. V tracku Vyvolení to povedal Luca Brassi10x. V tomto prípade to tak asi bolo, keďže to boli jeho slová. Vždy o raperovi rozhoduje prostredie, v ktorom a ako vyrastá.

Vyrastali ste na Nirvane, neskôr aj na thrash metalovej legende Metallica. To sú kapely, ktoré majú k rapu na míle ďaleko. Ako došlo k posunu do scény raperov?

Hudba je len jedna. Tak ako láska je len jedna. Ja som hudbu nikdy neškatuľkoval, baví ma počúvať rôzne hudobné žánre. Preto nikdy neodsudzujem nikoho, čo sa mu páči. Okrem Nirvany a kapely Metallica som počúval aj punk rock.

Začal som hrávať na gitare, chcel som založiť skupinu. Ale nezohnal som na to ľudí. Lenže mi stále pribúdali nápady na komponovanie hudby, ktorú som skladal. Cítil som, že vytvárať nové tracky je moja cesta. Vyriešil som si program na tvorenie hudby, pripojil som keyboard. A v rape som sa napokon našiel. Očarila ma americká hiphopová skupina z New Yorku, Wu-Tang Clan, a ďalšie hip – hopové kapely z 90. rokov.

Napísali sme

Napísali sme Pestovateľ bonsajov Ján Valenta kráča v stopách ázijských predchodcov Čítajte

Od roku 2015 ste žili v USA. Žiť v epicentre rapovej tvorby, to je určite poriadna inšpirácia...

Pobyt v USA ma veľmi ovplyvnil. A kúpil som si tam aj prvý mikrofón. Od roku 2010 som síce tvoril hudobné inštrumentálky, ale až po kúpe prvého mikrofónu som v USA začal rapovať. Cítil som sa v týchto kruhoch ako doma, ovplyvnila ma ich kultúra. Rozprával som sa s Američanmi o hudbe, inšpirovalo ma to. A to som do USA nešiel po hudobnej ceste, ale pracovne. Bol som tam dvakrát. Prvý raz som pracoval na farme, druhýkrát v obchode s nábytkom.

Vnikli ste priamo do drsnej rapovej komunity v USA?

Áno. Mal som obednú prestávku a jedol hamburger. Pritom som na notebooku pripravoval inštrumentálku a mal na ušiach slúchadlá. Prišiel za mnou človek, či robím beaty. Potešil sa, povedal, že je to fire (je to „šupa“), páčilo sa mu to. Začali sme sa stretávať. A ja som vnikal do tohto prostredia. Mentalita, nielen hudobníkov, je ale úplne iná ako u nás.

V čom?

Viac sa tam ľudia usmievajú. Sú prajnejší, komunikatívnejší, príjemní k cudzím ľuďom. Ale, samozrejme, narazíte na komunity aj také, ale aj úplne opačne nastavené. Ale vo väčšom meradle berú aj hudbu serióznejšie a je tam aj vyššia latka ako u nás. V USA do toho musia ísť úplne naplno. Je tam hustejší trh, väčšia konkurencia, ale aj väčšie peniaze. A z toho vyplývajúce lepšie hudobné klipy, lepší zvuk. A textom ich hudobníkov verím viac ako na Slovensku.

Lenže americká rapová scéna je spojená často s násilnou kriminalitou i vraždami. V čom je problém?

Spomína sa to často, takmer na dennom poriadku. Vidieť to tam často. Sú tam gangy, sú tam zbrane, zvláštne emócie. Mnoho raperov o tom aj spieva. Nepáči sa mi to, ak v americkom rape niekto glorifikuje násilie. Jedna vec je o tom rapovať, čo človek zažil a videl. Ale ak niekto oslavne spieva o tom, že má zbraň, to nie je v poriadku. Podporuje to aj úpadok spoločnosti. Niekto to potom môže brať, že je to v poriadku. Ale už sa to objavuje aj u nemeckých raperov.

Videli ste v USA aj iné negatívne prvky v tomto smere?

Veľmi veľa ľudí medzi bežnými Američanmi má PTSD, posttraumatickú stresovú poruchu. Viacerí ľudia na ulici pôsobia paranoidne, zľaknú sa nejakej rany a považujú ju za výstrel. Má to veľa vojnových veteránov, ale aj mnoho ľudí vyrastajúcich v chudobných štvrtiach. Majú pri sebe nožíky, pištole. Veľa ľudí má pri sebe v USA zbrane aj preto, aby ochránili svoje rodiny. Stretol som sa aj s reverendom, ktorý nosil pištoľ. Tvrdil, že v živote by ju nechcel použiť. Ale má ju pre istotu.

Texty raperov sú často tvrdé, bez servítky. Vyhovuje textárom rapových skladieb súčasná nepríjemná doba, ktorá ponúka mnoho námetov na nové skladby?

Nepáči sa mi táto doba. Preto je veľa pesničiek obrazom doby, obrazom spoločnosti a aj morálneho úpadku spoločnosti. Určite nevidím túto dobu cez ružové okuliare. Radšej by som bol, keby to ale tak nebolo, to, čo sa okolo nás deje. Hľadal by som úplne iné zdroje námetov na skladby. Samozrejme, píšem aj texty o tom, čo okolo seba vidím. Ale túžim robiť aj pozitívnu hudbu. Snažím sa ľuďom urobiť aj dobrú náladu a odľahčiť ich myšlienky.