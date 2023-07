Najprv oživili megasrdce. Potom tristo detí roztancovalo školský dvor

Súdržnosť, radosť, úsmev na perách a obrovský párový tanec. Novomestskí žiaci zavŕšili po stovkách vyučovacích hodín školský rok pôsobivo a inšpirujúco.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Vyše tristo žiakov od šesť do trinásť rokov Základnej školy na Ulici kpt. Nálepku sa so školským rokom rozlúčilo naozaj netradičným spôsobom. V slnečnom počasí tancovali najmenší školáci z 1. stupňa v sympatických párikoch hromadný belgický tanec. A to už mali za sebou radosťou rozbúchané obrovské srdiečko v mnohonásobne zväčšenej nadživotnej veľkosti, ktoré na tom istom dvore oblečení v červených tričkách, kraťasoch, sukniach či nohaviciach z vlastných tiel vytvorili.

Vo veľkých horúčavách konca školského roku sa tak vyučujúcim 1. stupňa podarilo žiakov inšpirovať a zabaviť s množstvom netradičných aktivít, ktoré do školy priniesla učiteľka druhákov Nikoleta Myšiaková. Pripojili sa k nej ďalšie kolegyne, a tak pod lúčmi slniečka zažili usmiati školáci krásny týždeň, na ktorý tak skoro nezabudnú.

Každý deň zasvätili inej farbe

Obrovský belgický tanec bol zavŕšením Farebného týždňa, ktorý v tejto škole od 19. do 23. júna učiteľky 1. stupňa spoločne so žiakmi pripravili. Každému dňu priradili inú farbu spojenú s jednofarebným oblečením a piatkový záver týždňa zavŕšili pestrofarebným dňom a tancovaním „belgičáku“.

„Pondelok sme zasvätili zelenej farbe prinášajúcej šťastie. Na tabuľu i do zošitov sme písali zeleným perom a zelenou kriedou. Spolužiaci si medzi sebou darovali štvorlístky. Na ďalší deň sme boli už všetci oblečení v červených farbách. Samozrejme, počas červeného dňa,“ usmiala sa Mária Šimovcová, spoluorganizátorka podujatia. Práve počas tohto dňa vytvorili takmer tri stovky prvostupniarov s pomocou starších žiakov obrovské srdce na školskom dvore.

A aby ostalo školákom niečo aj na pamiatku, na ďalšie, tentokrát veľké papierové srdce, si každý zo žiakov nalepil vlastnoručne vystrihnuté a ilustrované srdiečko so svojím menom. „Stredu sme venovali žltému dňu spojenému so smiechom a radosťou. Spolužiaci si odovzdávali žltých smajlíkov s vtipnými odkazmi,“ pokračovala. Štvrtkový, modrý deň, spojili so súdržnosťou a vzájomnou pomocou.

Chodby školy vyzdobili modrými obláčikmi, na ktoré si žiaci napísali vytúžené sny. A vstup do školy v modrom pyžame bol tentokrát výnimočne povolený.

Vyše tristo detí roztancovalo školský dvor

A to už sa stovky prvostupniarov mierne posilnené žiakmi z druhého stupňa tešili na finálový deň venovaný pestrým farbám, belgickému tancu a obrovskej rolke bieleho papiera, na ktorú pribudli stovky odtlačkov farebných dlaní žiakov. Obľúbený „belgičák“ s chytľavou hudbou bol pre množstvo smelých, ale aj hanblivých školáčikov prvým oficiálnym tancom v ich živote.

„Belgický tanec je párový hromadný tanec, ktorý je vhodný pre veľké skupiny tancujúcich. Páry sa počas tanca menia a účinkujúci si počas vystúpenia zatancujú s viacerými kamarátmi a kamarátkami. Snažili sme sa aj takto v deťoch rozvíjať spolupatričnosť a súdržnosť,“ pokračovala Šimovcová. Belgický tanec sa tancuje na celom svete. Jeho čaro spočíva v jednoduchosti krokov a v chytľavej melódii. Jeden z partnerov sa posúva o jeden krok dopredu. Tancuje sa na štyri doby v kruhu.

Má aj ďalšie pravidlá, ktoré ale každý zvládne za pár minút. A tak prišiel na rad nácvik tanečných krokov, vhodných pohybov a zosúladenie choreografie obrovskej masy tancujúcich detí. „Z prvého stupňa tancovali všetci žiaci, pridali sa k nám aj druhostupniari z piatej a šiestej triedy. Bolo nás vyše tristo,“ tešila sa Šimovcová.