Penaltová dráma a faktor Suchý feat. Suchý. Dolná Poruba sa teší na VII. ligu

Barážový zápas na ihrisku v Záblatí priniesol poriadnu záplatku. Čachtice viedli počas základnej hracej doby i v jedenástkovom rozstrele. Najvyššiu oblastnú súťaž však doplnila Dolná Poruba.

TRENČÍN. Futbalový areál v Záblatí privítal približne päť stoviek fanúšikov futbalu, ktorí chceli na vlastné oči vidieť, kto zvládne barážový duel medzi druhým tímom VIII. ligy Sever (Dolnou Porubou) a Juh (Čachticami) lepšie. Tím z novomestského okresu pricestoval iba s dvojicou náhradníkov. Pre zdravotné problémy chýbal aj jarný superstrelec Ondrej Trebatický.

Úvod stretnutia priniesol opatrný futbal. V 10. min Suchého strelu zblokovala obrana. O štyri minúty síce dostal loptu do ofsajdu Tvrdoň, no asistent rozhodca zástavku nedvihol. Obrancovia však kanoniera Dolnej Poruby vytlačili z dobrej pozície. Dolná Poruba viackrát skúsila poslať loptu za obranu. Jednu takú prebral Kevin Suchý, no brankár bol pri lopte skôr.

Aj toto sa v článku dočítate Zachytal si brankár Kováč viac ako počas celej ligovej sezóny?

Aké pocity lomcovali čachtickým predsedom Kubrickým?

Prečo Haverič dohral zápas napriek tomu, že videl červenú kartu?

Bol tréner Suchý spokojný s výkonom mužstva?

Vyjadrenia zástupcov klubov po zápase