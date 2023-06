Bošáčania skončili na medzinárodnom turnaji siedmi

V dňoch od 23. do 25. júna sa starší žiaci OŠK Bošáca zúčastnili turnaja Budweis Cup v Českých Budějoviciach. Turnaj sa konal pod hlavičkou organizácie Euro Sportring.

BOŠÁCA. Turnaja sa zúčastnilo spolu 80 družstiev z Čiech, Slovenska, Poľska, Rakúska a Nemecka, v kategórii U15 to bolo 14 družstiev.

Bošácki chalani v základnej skupine skončili druhí, keď dvakrát vyhrali a raz prehrali s konečným víťazom turnaja SKP České Budejovice v pomere 1:3 (tento tím dostal za celý turnaj iba dva góly a finálového súpera zdolal 3:0).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Posledná sezóna bola sklamaním, netají tréner Matyáš. Prečo Melčice-Lieskové nezobrali V. ligu? Čítajte

V ďalších fázach turnaja sa prebojovali do skupiny o piatej až ôsme miesto, nakoniec obsadili siedmu priečku.

Turnaj bol prínosný najmä tým, že sa chalani stretli s družstvami s iným štýlom hry ako v domácich súťažiach, pričom išlo najmä o družstvá hrajúce vyššie súťaže v porovnaní s našou oblastnou súťažou. Pozitívom je, že sa dokázali presadiť aj proti chalanom väčšinou väčšieho fyzického vzrastu.

Napísali sme

Napísali sme Postupy a zostupy. Návrat Bukovca. Sezóna bez Podhradia a Hrachovišta. Čaká po roku oblasť opäť baráž? Čítajte

Účasť na turnaji bola pre hráčov aj odmenou za päťročné úsilie v kategóriách žiakov, či už mladších alebo starších. Zhruba polovica z nich prechádza do kategórie do 19 rokov, druhá časť bude súčasťou súťaže tímu do 15 rokov.

Urobiť pre hráčov vždy trochu viac a trochu inak, to je cesta, ktorou ide a aj naďalej pôjde OŠK Bošáca v mládežníckych kategóriách. Po dlhej úspešnej sezóne budú mať chlapci teraz prestávku. Príprava na ďalšiu sezónu začne v polovici júla.