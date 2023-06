25. ročník Jedenástok pod Javorinou vyhral Sládek

Podujatia sa zúčastnilo 201 kopajúcich. Z hlavnej ceny sa tešil bývalý ligový hráč.

V sobotu 24. júna sa v športovom areáli TJ Lubina kopanice na ihrisku v Hrnčiarovom konal jubilejný 25. ročník Jedenástok pod Javorinou za spoluprácu OcÚ Lubina, MOS Miškech Dedinka o putovný pohár starostu obce ako i hodnotné ceny.

Hoci bolo chladnejšie počasie, súťažiacim to vyhovovalo. Po úvodnom príhovore čestného prezidenta Milana Dunajčíka, ktorý privítal účastníkov a hostí, sa prihovoril prítomným podpredseda TSK Michal Bartek. Ten okrem iného všetkým súťažiacim poprial veľa športových úspechov. A súťaž mohla po oboznámení sa s pravidlami začať.

Víťaz Jedenástok pod Javorinou Peter Sládek (zdroj: ARCHÍV P.S.)

Z celkového počtu 201 súťažiacich po šiestich základných kolách postúpilo do finále 20 súťažiacich, ktorí si to rozdali o ceny. Víťazom sa stal Peter Sládek (OK Častkovce), ktorý premenil 14 pokutových kopov a získal elektrobicykel a putovný pohár starostu obce Lubina.

Druhý skončil Marko Behan (Česká republika – 1.FC Slovácko), ktorý si odniesol farebný televízor.

Tretí bol Martin Miklovič (Stará Turá) a získal tablet. Štvrté miesto obsadil Michal Adam (Chocholná-Velčice), piate miesto Jakub Vido (OŠK Kostolné) – obaja si odniesli športové vaky.

Ceny víťazom odovzdali starosta obce Lubina Ing. Martin Beňatinský a predseda TJ Ján Jarábek. Z brankárov sa najviac darilo Jakubovi Vidovi, ktorý zároveň obhájil minuloročné víťazstvo, keď chytil neuveriteľných 35 pokutových kopov. Na druhom mieste skončil Zámečník (Nové Mesto nad Váhom) – 18 chytených pokutových kopov, tretí bol Marek Haruštiak (OŠK Lubina).

Zároveň prebehla súťaž detí, ktorých sa prihlásilo 34. Prvé miesto obsadil domáci hráč TJ Lubina kop. Jakub Saukulič, ktorý si odniesol kolobežku. Druhé miesto Marko Košťál (Nové Mesto nad Váhom), tretie miesto Tomáš Dudík (Lubina kop).

Všetky zúčastnené deti dostalo sladké odmeny. Poďakovanie patrí usporiadateľom, rozhodcom, brankárom, zapisovateľkám, zvukárom a celému personálu v stánkoch s občerstvením, ako i všetkým tým, ktorí sa podujatia zúčastnili. Jedenástky viedla rozhodcovská dvojica Kurnický-Klimo. Usporiadatelia sa tešia na 26. ročník.