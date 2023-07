Dcéry lekára Eugena Wohlsteina: Náš otec navštevoval Adolfa Eichmanna vo väzení dvakrát denne

Rozhovor s dcérami lekára Eugena Wohlsteina.

Takmer štvorhodinový let z Tel Avivu do Prahy. Roee Lann, vnuk lekára Eugena Wohlsteina, ktorý v rokoch 1960 – 1962 vo väzení v izraelskej Ramle ošetroval nacistického zločinca Adolfa Eichmanna, si v českej metropole požičiava auto a spolu s ním do neho nasadajú 77-ročná Irith Wohlsteinová-Peleg a o štyri roky staršia Ruth Wohlsteinová-Lann. Prvá cesta dvojice dcér doktora Wohlsteina s jeho vnukom vedie za rodinou do Bratislavy.

A odtiaľ už iba sto kilometrov do miest, ktoré nerozlučné sestry tak veľmi túžia vidieť. Do Nového Mesta nad Váhom. Na miesta, kde vyrastal a žil ich otec, doktor Eugen Wohlstein, až po jeho odchod v roku 1939 do Izraela. Kde sa narodil a žil človek, ktorého paradoxy doby vtiahli do neuveriteľnej spojitosti. Do kombinácie, keď židovský lekár, ktorého prevažná časť rodiny skončila tragicky životnú púť navždy v koncentračných táboroch, ošetruje nacistického zločinca Adolfa Eichmanna.

Tvrdého muža s kamennou tvárou, ktorý sa obrovskou mierou zaslúžil o holokaust a vznik koncentračných táborov, v ktorých vyvražďovali nacistickí fanatici obrovské masy nevinných ľudí od detského veku až po babičky a deduškov. Vrátane veľkej časti rodiny Wohlsteinovcov a ich príbuzných.

Životným osudom lekára Eugena Wohlsteina sme sa na stránkach našich novín v minulosti podrobne venovali. Aj preto sa nám v súkromnej atmosfére podarilo stretnúť s jeho dcérami Irith a Ruth a jeho vnukom na novomestskej pôde a s mladšou z dcér, Irith Wohlsteinovou-Peleg, nahrať a pripraviť autentický rozhovor.