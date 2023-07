Novomešťan Eugen Wohlstein - židovský lekár, ktorý liečil nacistického zločinca Adolfa Eichmanna

Do rodných miest svojho otca sa vrátili dcéry židovského lekára Eugena Wohlsteina. Muža, ktorý ošetroval jedného z hlavných strojcov holokaustu, Adolfa Eichmanna, až do jeho popravy.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Prišli skromne, nenápadne, doslova inkognito. 77-ročná Irith Peleg a 81-ročná Ruth Lann. Dve ženy a sestry, ktoré by sa neboli nikdy narodili, nebyť odvahy ich otca.

Otca, ktorý krátko pred vypuknutím 2. svetovej vojny odišiel do Izraela a zachránil sa tak pred deportáciami Židov do koncentračných táborov, ktoré sa stali onedlho otrasnou súčasťou vojnových rokov. Alebo aj za slobodna Irith Wohlsteinová a Ruth Wohlsteinová. Dve sestry z Izraela tak úzko späté s Novým Mestom nad Váhom.

Prechádzali sa 7. júna po uličkách rodného mesta ich otca, lekára Eugena Wohl-steina. Nikto z obyvateľov netušil, že za hebrejským jazykom v novomestských uliciach sú sestry slávneho otca. Ich otec, doktor Wohlstein, bol jedným z posledných ľudí tejto planéty, ktorý sa dennodenne stretával s nacistickým prízrakom v ľudskej koži. S vojnovým zločincom, príslušníkom SS a jedným z hlavných organizátorov a strojcov holokaustu a koncentračných táborov v časoch 2. svetovej vojny, Adolfom Eichmannom.

Lekár židovského pôvodu Eugen Wohlstein sa stal osobným lekárom Adolfa Eichmanna v rokoch 1960 -1962.

V čase, keď jeden z najhľadanejších nacistických zločincov čakal po unesení izraelskou tajnou službou z utajovaného miesta v Argentíne do Izraela vo väzení na definitívny verdikt súdu. Eugen Wohlstein ho z pozície policajného lekára a neskôr šéflekára ošetroval a liečil za väzenskými múrmi až do 1. júna 1962. Práve v tento deň popravili obesením Adolfa Eichmanna pár minút po polnoci vo väznici v Ramle. Popol z jeho tela navždy roztrúsili do morských vĺn a hlbokých útrob mora.